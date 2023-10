Gdzie po lokatę na 6 proc.? Promocji niewiele, ale znaleźliśmy je

Ostatni raz banki „rozpieszczały” klientów oprocentowaniem pół roku temu, gdy bez większego trudu można było znaleźć ofertę na 6-7 proc. Dwie kolejne obniżki stóp procentowych zadziałały na instytucje finansowe jak wiadro zimnej wody i ugranie czegokolwiek poza 4 proc. w stali roku jest już nie lada wyczynem – a w każdym razie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Co jakiś czas pojawiają się jednak promocje, w których można zarobić powyżej 6 proc. w skali roku.

Oprocentowanie lokat. Gdzie więcej niż 6 proc?

Aktualnie najwyższe oprocentowanie na lokacie półrocznej oferuje Nest Bank. Nest Lokata Witaj jest oprocentowana na 7,10 proc. w stosunku rocznym. Obwarowana jest jednak warunkami: oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy założą konto osobiste, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia (nie niższego niż 2000 zł miesięcznie) oraz wykonywali min. 3 transakcje z wymienionych przez bank każdego miesiąca. Na tę lokatę można wpłacić nie więcej niż 25 000 zł.

Na podobnych zasadach działa półroczna Lokata Plus od Toyota Banku oprocentowana na 6,8 proc. Przeznaczona jest dla posiadaczy rachunku bieżącego. Znacznie trudniej będzie spełnić warunki Promocyjnej Lokaty Citi Handlowego.

Rankingowe podium zamyka Promocyjna lokata Citi Handlowego dla nowych klientów, którzy się skuszą na ofertę specjalną konta Citigold. Depozyt oprocentowany na 6,50 proc. w skali roku mogą założyć osoby, które zapewnią saldo w wysokości 450 000 zł i zaakceptują regulamin promocji.

Banki lubią nowe środki

Na jakie oferty warto jeszcze zwrócić uwagę? VeloBank oferuje depozyty na 4,5 – 5,8 proc. na okres 2-6 miesięcy. Bank nie wymaga posiadania konta ROR, co jest rzadkością, bo praktycznie w każdym banku to podstawowy wymóg. Promocyjnym oprocentowaniem są objęte tylko nowe środki. W Santander Banku można „wyciągnąć” 5 proc. w zależności od wybranego wariantu lokaty (od 1 do 36 miesięcy).

PKO BP oferuje lokaty z oprocentowaniem 6 proc. na 3 miesiące i 12 miesięcy (wyłącznie na nowe środki).

