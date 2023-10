Biedronka rozdaje podwójne naklejki na Mocniaki. Tylko do 25 października

Maskotki Mocniaki w Biedronce dostępne są od końca sierpnia. To kultowi bohaterowie najnowszej kolekcji specjalnej, z serii, która pojawia się co roku. Klienci zbierają naklejki za zakupy, by zdobyć pluszaka. Teraz mają okazję dostać ich więcej niż zwykle. Zdradzamy, jakie są zasady.

Mocniaki z Biedronki. Dostaniesz więcej naklejek

„Odbieraj moc naklejek!” – brzmi aktualny komunikat Biedronki umieszczony w gazetce promocyjnej ważnej do 28 października. To z niej dowiadujemy się, że już od kilku dni można zdobywać podwójne znaczki, które wymienia się na maskotki. Akcja kończy się lada moment – 25 października, więc zainteresowani muszą się pospieszyć.

By zdobyć dwa razy więcej naklejek, należy zrobić zakupy za minimum 149 zł. Wtedy wszystko będzie liczyło się podwójnie. Ostatnim dniem, w który można to zrobić, jest środa. Maksymalnie na jednej transakcji da się zdobyć aż 120 naklejek, jednak wtedy trzeba się bardzo wysilić – koniecznie jest m.in. wybranie specjalnych produktów czy użycie karty Moja Biedronka.

Zasady są takie, że jedną naklejkę otrzymuje się za każde wydane 69 zł i wielokrotność tej kwoty. Bonus należy się za użycie karty lojalnościowej, zakup warzywa lub owocu, zakup produktu z oferty „Mocny wybór” i tych z oferty specjalnej dostępnych w Biedronce w danym czasie.

Tyle naklejek trzeba na Mocniaka

By otrzymać jedną Maskotkę z Gangu Mocniaków, należy mieć co najmniej 60 naklejek. Teoretycznie da się ją zdobyć podczas jednych dużych zakupów. Teraz w ciągu trwania promocji szczęśliwcy mogli mieć szansę na odebranie nawet dwóch pluszaków jednego dnia.

Regularna cena maskotki to 49,99 zł. Mocniaka można otrzymać też, mając tylko 30 naklejek, wtedy jednak należy się dopłata w wysokości 24,99 zł. Z kolei posiadanie 15 naklejek uprawnia do odebrania darmowej książki z historiami głównych bohaterów. Klienci powinni pamiętać też o dodatkowych punktach, jakie zdobywa się np. na rozwiązywanie quizów w aplikacji sieci.

Akcja z Mocniakami trwa do 18 listopada – do tego czasu można zbierać naklejki. Wymiana znaczków na pluszaki możliwa jest za to do 2 grudnia.

