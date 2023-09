Darmowe książki z Mocniakami tylko przez 2 dni. Biedronka ogłosiła promocję

Wystarczy spojrzeć do najnowszej gazetki promocyjnej Biedronki ważnej od 21 do 27 września, by dowiedzieć się o specjalnej akcji limitowanej. Sieć pozwala odebrać edukacyjną książkę o Gangu Mocniaków za darmo. Taka szansa istnieje wyłącznie 22 i 23 września.

Darmowa książka w Biedronce. Gang Mocniaków czeka

Biedronka wie, jak ważna dla jej klientów jest akcja z Mocniakami. Kultowe maskotki limitowane sprzedawane są od końca sierpnia, jednak już zdążyły narobić wokół siebie sporo zamieszania. Nie wszyscy są zachwyceni, niektórzy klienci mieli pretensje m.in. o Parówkę Patrycję czy pluszaka o kształcie kremu czekoladowego. Pomimo takich sytuacji na ten moment cały gang pozostaje w sklepie.

Poza maskotkami Biedronka oferuje również książkę z Mocniakami. Ta kosztuje regularnie 6,99 zł. To moc zabawy i nauki o tytule „Baw się i naklejaj z Mocniakami” – nie jest to ta sama książka, którą otrzymuje się za zbieranie naklejek, wspomniana nazywa się „Gang Mocniaków Witamina formę trzyma” i kosztuje 14,99 zł lub 15 naklejek. To oznacza tylko jedno, mamy szansę załapać się na kolejny nowy gadżet tematyczny.

Książka z Gangiem Mocniaków za darmo. Tak ją zdobędziesz

By zdobyć za darmo książkę „Baw się i naklejaj z Mocniakami” trzeba przyjść do Biedronki 22 lub 23 września i zrobić zakupy za minimum 69 zł. Przy kasie należy też okazać kartę Moja Biedronka. Tylko tyle i aż tyle wystarczy czy zaoszczędzić prawie 7 zł. Istnieje też limit, bowiem na jedną kartę zabierzemy tylko jedną książeczkę gratis.

W książce, o której mowa klienci znajdą aż 38 naklejek z Gangu Mocniaków, które można przyklejać do specjalnych obrazów. Do doskonała zabawa dla najmłodszych, która pozwoli jeszcze lepiej zapoznać się z bohaterami całej serii. Przypomnijmy, w tym roku pojawili się: Dynia Dorotka, Krem Krzyś, Napój Norbert, Chleb Henio, Jajko Julek, Oranżada Ola, Woda Werka, Awokado Adaś, Banan, Bene, Rogalik Radzio oraz Parówka Patrycja.

Maskotki można odbierać do 2 grudnia. Warto też pamiętać o tym jak otrzymać dodatkowe naklejki na Mocniaka. Akcja kolekcjonerska i zbieranie naklejek kończy się 18 listopada.

