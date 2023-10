Te produkty w Biedronce zobaczysz po raz pierwszy. To smaki Słowacji

Biedronka zwróciła uwagę na jednego z naszych sąsiadów. Planuje wejść na słowacki rynek i m.in. z tego powodu zaczyna dziś promować produkty z tamtego regionu. Te trafią na nasze półki po raz pierwszy. Co takiego będzie można kupić i czy Polacy zakochają się w tych smakach?

Produkty ze Słowacji w Biedronce. To nowość

„Odkryj Smak Słowackich Przysmaków” – tak prezentuje się hasło reklamowe Biedronki umieszczane m.in. w najnowszych gazetkach promocyjnych, na banerach czy plakatach. Wszystko to w czerwono-granatowych barwach, które mają przypominać flagę wspomnianego kraju. Od 26 do 31 października w sprzedaży dostępny będzie szeroki asortyment. Nazwy artykułów dla wielu z nas mogą brzmieć tajemniczo.

W Biedronce znajdziemy m.in. takie specjały jak salami z mięsem jelenia, bryndzowe pirohy, parenicę i korbaczyki – to tradycyjne serowe przysmaki. Ze zdjęć łatwo wywnioskować, że choć mowa o europejskich smakach, to wszystko wygląda bardzo egzotycznie. Żywności charakteryzuje się wysoką jakością i różnorodnością.

Oferta stworzona jest w ramach dedykowanej marki własnej SK Speciality. Są to produkty mięsne, nabiał, pieczywo, słodycze i napoje. Jeśli mowa o cenach, te można uznać za przystępne. Przykładowo za wspominane salami z jelenia zapłacimy 4,99 zł zaś za korbacze – serowe wędzone warkocze, 6,99 zł. Warto będzie spróbować m.in. napoju kofola – którego głównym składnikiem jest opatentowany przez Słowaków i Czechów syrop Kofo stworzony na bazie 14 ziół, dostępny w cenie 4,99 zł za 1 l.

Biedronka wejdzie na słowacki rynek

Nie bez powodu teraz w Biedronce widzimy taką promocję słowackich dań. Sieć przygotowuje się do tego, by po raz pierwszy otworzyć swoje sklepy na słowackim rynku. Sieć Jeronimo Martins chce zacząć tam działalność do końca 2024 roku. Wszystko to dzięki temu, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce.

Jak podaje portal dlahandlu.pl Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins, zastrzegła, że jeszcze za wcześnie na prognozy dotyczące skali inwestycji i wpływu planu na biznes. Z tego co wiadomo, tamtejsze sklepy mają być oparte o ten sam model biznesowy, co w Polsce. Słowacy będą mogli korzystać z konkurencyjnych cen i szerokiego wyboru towarów.

