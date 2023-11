„Bytom nową dzielnicą Krakowa”. Kreatywne ogłoszenie stało się hitem sieci

To ogłoszenie sprzedaży nieruchomości odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Kilka dni temu w sieci pojawiła się nietypowa oferta, która zaskoczyła nie tylko internautów, ale również wielu doświadczonych pośredników nieruchomości. „Klimatyczne, piękne mieszkanie tylko 1h 15 min od centrum Krakowa!” — to pierwsze zdanie ogłoszenia, które odciąga uwagę większości czytelników od prawidłowej lokalizacji. O tej dowiadujemy się w dalszej części.

Mieszkanie w Bytomiu. Sprzedawca zastosował sprytny trik marketingowy

Uwagę internautów przyciąga nie tylko gustowne wyposażenie mieszkania, ale również niska, jak wydawałoby się na stolicę Małopolski, cena lokalu. Nowoczesne czteropokojowe mieszkanie w kamienicy kosztuje 697 tys. zł. Wiele osób chciało skorzystać z takiej okazji, by nabyć nieruchomość. Dopiero na końcu ogłoszenia pojawia się informacja o jego lokalizacji w Bytomiu.

Błąd w ogłoszeniu? Zdaniem ekspertów o pomyłce zarówno w ofercie sprzedaży, jak i w oznaczaniu lokalizacji innego miasta nie może być mowy. Obydwa miasta leżą w innych województwach i są oddalone od siebie o ponad 100 km. Stąd w tytule pojawiła się informacja o czasie podróży: 1 godz. i 15 minut.

Oferta nieruchomości. Internauci odpowiedzieli na kreatywny opis lokalizacji

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. „Bytom — Nowa dzielnica Krakowa” – napisała jedna z użytkowniczek serwisu X (dawniej Twitter). W pierwszej chwili wielu internautów chwaliło ogłoszeniodawcę, że jako jeden z nielicznych podał prawidłowy czas dojazdu z podkrakowskiej miejscowości do centrum miasta, a nie czas w środku nocy, kiedy jeździ się pustymi ulicami.

Kolejne wpisy pojawiały się, gdy użytkownicy dowiedzieli się, że chodzi o miasto leżące w innym województwie. „Reklama dźwignią handlu” — pisali internauci. Inni dodawali ironizując swoje propozycje ogłoszeń: „3h 15min od Warszawy i 24h od Zurichu” . Większość jednak krytycznie podeszła do właściciela mieszkania, który lokalizację Bytomia zamienił na „Kraków, Krowodrza”.

Kreatywne ogłoszenie. Bytom to jedno z najtańszych miast na rynku nieruchomości

Wiele osób dopytywało, co chciał osiągnąć ogłoszeniodawca, publikując nietypową ofertę w sieci. Zdaniem specjalistów od rynku nieruchomości to nowa forma działań marketingowych, by przyciągnąć jak najwięcej odbiorców. A wszystko z jednego, ekonomicznego powodu. Bytom to jedno z najtańszych miast w Polsce jeśli chodzi o rynek nieruchomości.

W ostatnich miesiącach ceny mieszkań w największych polskich miastach poszybowały w górę. W Warszawie, Krakowie czy Trójmieście za kawalerkę lub dwupokojowe mieszkanie o niewielkiej powierzchni trzeba zapłacić niemal 1 mln złotych. Od tej reguły są jednak wyjątki. Zupełnie inaczej wygląda bowiem sytuacja w województwie śląskim, gdzie drożyzna w cenie metra kwadratowego mieszkania jeszcze nie dotarła do większości miejscowości w tym regionie.

Mieszkania w Bytomiu. Średnia cena za mkw. zaskakuje klientów

Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w Bytomiu kosztuje 100 tys. zł. Jak wynika z raportu agencji Somar Home średnia cena metra kwadratowego mieszkania w tym mieście wynosi obecnie 3862 zł za mkw. Z danych innych firm wynika, że średnia cena metra kwadratowego bytomskich nieruchomości jest o kilkaset złotych wyższa, o czym pisaliśmy na łamach Wprost.pl. Przeciętna wartość bytomskiej nieruchomości wynosi 235,6 tys. zł. Zdaniem lokalnych pośredników można nabyć także nieco droższe mieszkania w innych dzielnicach, gdzie cena metra kwadratowego kształtuje się na poziomie 4,4 tys. zł lub też nieco drożej.

Bytom nie jest wyjątkiem na śląskiej mapie nieruchomości, gdzie ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane. Taniej wymarzone M można nabyć także w sąsiednich miastach. W Rudzie Śląskiej średnia cena metra kwadratowego kształtuje się w okolicach 4450 zł. Najtańsze nieruchomości można znaleźć w północnej części tego miasta. Dużym zainteresowaniem kupujących cieszą się również mieszkania w Świętochłowicach, gdzie ceny nieruchomości nadal są na stabilnym poziomie. Obecne ceny metra kwadratowego w tym mieście kształtują się w okolicach 4,5 tys. zł.

