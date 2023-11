Od 1 stycznia 2024 to świadczenie zostanie zlikwidowane. Czy można je zachować?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych. 1 stycznia 2024 roku zostanie zlikwidowane, ale część świadczeniobiorców będzie mogła zachować prawo do wypłat. Na jakich zasadach i czy zasiłek opiekuńczy zastąpi jakieś inne świadczenie socjalne?

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to specjalne świadczenie przysługujące opiekunom osób niepełnosprawnych. Aby je otrzymać, należy spełniać konkretne kryteria dochodowe, a także kryterium sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną

rezygnują z zatrudnieni w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka

osobom, których łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto

Koniec zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy zostanie zlikwidowany 1 stycznia 2024 roku. Jest to konsekwencja wprowadzenia Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), które zakłada reorganizację dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

1 stycznia 2024 roku:

zacznie obowiązywać nowy zasiłek (świadczenie wspierające) dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia

zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

zlikwidowany zostanie specjalny zasiłek opiekuńczy

Kto zachowa prawo do zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy będą mogły zachować osoby, które nabędą do niego prawo do końca 2023 roku. Aby po 1 stycznia 2024 roku dalej otrzymywać wypłaty, należy jak najszybciej złożyć wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Okres rozliczeniowy trwa od 1 listopada do 31 października, dlatego ci, którzy teraz złożą wniosek, mogą pobierać świadczenie do końca października 2024 roku.

Czytaj też:

Świadczenie wspierające i nowe zasady świadczeń pielęgnacyjnych. Kto i kiedy z nich skorzysta?Czytaj też:

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? To jeden ze 100 konkretów KO