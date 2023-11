Świadczenie wspierające – co to za zasiłek i kto go otrzyma?

Świadczenie wspierające to element nowej Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada reorganizację dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Od 1 stycznia 2024 zasiłek opiekuńczy zostanie zlikwidowany, natomiast osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać świadczenie wspierające.

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowy zasiłek, który będzie przysługiwać od 1 stycznia 2024 r. osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia. Osoba niepełnoprawna, która go otrzyma, powinna posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia).

Kto otrzyma świadczenie 1 stycznia 2024?

1 stycznia 2024 roku świadczenie wspierające otrzymają osoby z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt. Osoby, których poziom potrzeby wsparcia wynosi od 78 do 86 pkt, otrzymają zasiłek od 1 stycznia 2025 roku.

Ile będzie wynosić świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie wynosić:

220 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

180 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia

120 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia

80 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia

60 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia

40 procent renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, najpierw należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Będzie można to zrobić u wojewody. Dokument należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego trzeba z kolei złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

