Black friday 2023. Kiedy wypada i na co uważać podczas zakupów?

Black friday cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Sklepy otwierają się już po północy, a klienci ustawiają się w kolejkach, by kupić elektronikę, sprzęty gospodarstwa domowego, zabawki w dużo niższych cenach niż zwykle. W Polsce black friday cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością, ale niemal wszystkie sklepy przygotowują specjalną ofertę pod koniec listopada. To może być znakomita okazja do tego, by kupić bliskim ciekawe podarunki pod choinkę.

Kiedy wypada black friday 2023?

Black friday przypada w ostatni piątek listopada, dzień po Święcie Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Już o północy, z czwartku na piątek, za oceanem otwierają się sklepy, by umożliwić klientom skorzystanie z promocji. To ogromne święto zakupów, jedno z największych świąt komercyjnych w ciągu roku. Co roku w mediach publikowane są zdjęcia, przedstawiające klientów oczekujących w wielogodzinnych kolejkach, a nierzadko i przepychających się do stoisk z upatrzonymi produktami.

W Polsce święto to nie jest aż tak popularne, ale z roku na rok z promocji i obniżek korzysta coraz więcej klientów. Promocje w sklepach często trwają już cały tydzień, a black friday poprzedza black week. Rabaty mogą sięgać nawet do 80 procent, dlatego warto zastanowić się, co chcemy kupić na Boże Narodzenie, a później sprawdzić, czy w black friday cena wybranych produktów nie będzie niższa. Może się okazać, że dzięki promocjom zaoszczędzimy sporą sumę pieniędzy.

Na co uważać na black friday 2023?

Jeszcze do niedawna w czasie black friday nieuczciwi sprzedawcy próbowali oszukiwać klientów sztucznie zawyżając ceny przed czarnym piątkiem. W black friday opuszczali je i sprzedawali produkty w cenach regularnych, wmawiając klientom, że to promocja. Dziś takie praktyki nie są już możliwe. Po wprowadzeniu Dyrektywy Omnibus sprzedawcy mają obowiązek informowania klienta, ile wynosiła cena towaru w ciągu ostatnich 30 dni przed promocją.

Porady UOKiK na black friday

Oprócz tego UOKiK zaleca, by przed dokonaniem zakupu klienci:

dokładnie sprawdzali ceny w porównywarkach

patrzyli, czy sprzedawca informuje ile wynosiła cena towaru przed promocją

weryfikowali tożsamość sprzedawcy

czytali opinie o sprzedawcy

mieli świadomość, że mają prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od zakupu

unikali podrobionych towarów

Czytaj też:

Polacy czekają na Black Friday. Pustki w sklepach i galeriachCzytaj też:

Promocja Ryanair na Black Friday. Drugi bilet za pół ceny