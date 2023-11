Prawie połowa Polaków ma już prezenty pod choinkę. Wiadomo, ile na nie wydajemy

Ruszyła świąteczna gorączka prezentowa. Co ciekawe, niemal połowa Polaków podarunki dla bliskich kupuje do połowy listopada. Tylko 1 proc. czeka do ostatniej chwili.

Najwięcej Polaków kupuje prezenty w połowie listopada i na początku grudnia – 49 proc. konsumentów już teraz kupuje prezenty, a 1 proc. planuje pozostawić zakupy na ostatnią chwilę, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Klarnę. Blisko co piąty Polak planuje wydać na prezenty między 400 a 800 zł. Prezenty pod choinkę kupujemy w listopadzie Według raportu pośpiech zakupowy wynika przede wszystkim z tego, że konsumenci chcą uniknąć stresu związanego z zakupami last minute (63 proc.), skorzystać z wyprzedaży i atrakcyjnych ofert (50 proc.) oraz mieć pewność, że produkty będą dostępne (46 proc.), a dostawa nie będzie opóźniona (41 proc.). Najwięcej respondentów na upominki planuje wydać między 400 a 800 zł (19 proc.), z czego najdroższe trafią do dzieci (36 proc.), rodziców (28 proc.), a także matek i wnuków (11 proc.). 5 proc. Polaków zadeklarowała, że całkowicie zrezygnuje z tegorocznych zakupów: z powodu braku środków finansowych (30 proc.), niepraktykowania tego zwyczaju (37 proc.) lub z uwagi na chęć zaoszczędzenia pieniędzy (12 proc.), podano. Prezenty z Instagrama i TikToka „Mimo iż w wyborze prezentów większość z nas polega na własnych pomysłach (48 proc.) lub sięga po bezpośrednią sugestię osoby, która ma zostać obdarowana (41 proc.), a także radzi się rodziny i przyjaciół (33 proc.), to badania wskazują także na rosnące znaczenie mediów społecznościowych. Z danych wynika, że 23 proc. respondentów czerpie inspiracje z mediów społecznościowych. Wyniki wskazują jednak na rozbieżności między pokoleniami – Millenialsi (27-42 lata) najczęściej korzystają w tym celu z Facebooka (70 proc.), 'Zetki' (18-26 lat) z Instagrama (70 proc.), Tik Toka (59 proc.) oraz YouTube'a (50 proc.)” – czytamy w komunikacie. W badaniu Klarny widać też rosnące zainteresowanie prezentami w formie przeżyć – połowa respondentów daje tego typu prezenty, ale znacznie więcej, bo 70 proc. Polaków deklaruje, że zamiast tradycyjnego upominku chciałoby dostać np. bilety do teatru lub kina (44 proc.), wizytę w spa (37 proc.), nocleg w luksusowym hotelu (33 proc.), voucher do restauracji (30 proc.) oraz kurs związany z zainteresowaniami (23 proc.). Co trzeci Polak robi prezent własnoręcznie Badania Klarny pokazują też, że prawie co trzecia osoba (32 proc.) wykonuje prezenty dla bliskich własnoręcznie. Ustalenia w badaniu opierają się na wynikach ankiety przeprowadzonej przez agencję badawczą Nepa w październiku 2023 r. wśród ponad 15 000 konsumentów w wieku 18-75 lat w Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Holandii i Finlandii. Wielkość próby jest reprezentatywna dla całego kraju, naturalnie obejmując zarówno użytkowników Klarna, jak i osoby z niej nie korzystające, wybrane przez agencję badawczą Nepa. Czytaj też:

Najlepsze prezenty pod choinkę dla kobietCzytaj też:

Najlepsze prezenty gwiazdkowe dla seniorów