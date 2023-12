Biedronka rozdaje vouchery świąteczne. Są warte aż 1000 zł

Biedronka dba nie tylko o swoich klientów, organizując specjalne akcje promocyjne, ale również o pracowników. Udowadnia to na wiele sposobów. Ostatnio osoby zatrudnione w dyskoncie chwaliły się specjalnymi paczkami dla dzieci, teraz wiadomo, że mogą liczyć również o vouchery o wartości 1000 zł.

Vouchery świąteczne z Biedronki. Aż 1000 zł

Vouchery świąteczne z Biedronki mogą otrzymać wybrani. Przysługują one wszystkim na stanowiskach niemanagerskich, a wypłaty zaczęły się już 6 grudnia. 1000 zł będzie można wykorzystać dzięki specjalnym rabatom w sklepie sieci. Cała akcja kosztuje dyskont około 70 mln zł.

Trzeba przyznać, że taki zastrzyk gotówki, może być idealnym wsparciem przed świętami. Dzięki voucherom da się zaoszczędzić na podstawach zakupach spożywczych i wielu innych. Należy jednak je zrobić do końca stycznia 2024 roku. Co ważne pieniądze otrzymają nie tylko osoby fizycznie obecne w sklepach, ale te z biur, centrów dystrybucyjnych, załogi sklepów agencyjnych i np. pracownicy agencji ochrony.

To nie wszystko. Biedronka na święta ma specjalne pakiety

Biedronka podobnie jak Lidl, który przygotował paczki dla dzieci pracowników, ma w zanadrzu coś więcej niż vouchery. Przygotowano specjalny pakiet świąteczny – ponad 161 tysięcy paczek dla pracowników i ich dzieci, na które firma wydała blisko 93 miliony złotych. To już coroczna tradycja, która jest bardzo ważnym elementem polityki sieci. Dzięki niej każdy pracownik może cieszyć się wsparciem w wyjątkowym świątecznym okresie.

Wiadomo, że tym razem firma przygotowała cztery rodzaje paczek dla dzieci w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat, 11-18 lat). W tym roku otrzymało je ponad 81 tysięcy pracowników i 80 tysięcy ich dzieci. Niektórzy pracownicy Biedronki już chwalą się filmami, na których pokazują, co dokładnie znajduje się w pudełkach. Tego typu treści cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Uważacie, że takie podejście to pracowników to dobry pomysł?

