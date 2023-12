Nowy polski milioner. W moment wzbogacił się o 2,3 mln złotych

4, 14, 15, 23, 28 i 44. To zestawienie liczb zostanie przez kogoś na długo zapamiętane. Właśnie one w losowaniu Lotto z 7 grudnia przyniosły jednemu z graczy główną wygraną.

Nowy polski milioner

Szczęśliwy gracz dzięki właściwemu wytypowaniu sześciu liczb wzbogacił się o 2 380 178,40 zł (przed odliczeniem podatku, o czym dalej). Powody do zdecydowanie mniejszego, ale nadal zadowolenia, mają jeszcze aż 62 osoby, które poprawnie wytypowały pięć liczb. Dla nich świąteczne zakupy również będą dużo łatwiejsze, gdyż dostaną po 3578,90 zł.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku poprawnego skreślenia szóstki, nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 200 tysięcy złotych.

Nie musi jednak o tym pamiętać. Należną daninę na rzecz państwa wniesie Totalizator Sportowy, który wypłaca środki uszczuplone o podatek. Podobny obowiązek będzie czekał każdego, kto poprawnie skreśli pięć liczb. Czwórki przeważnie nie przekraczają kwoty, od której obowiązuje odprowadzenie podatku.

