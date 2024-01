Darowiznę na WOŚP odliczysz od podatku. O tym warto pamiętać

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Była to 32 edycja, podczas której po raz kolejny zebrano rekordową sumę pieniędzy. Mówi się już o ponad 175 mln złotych, które wesprą oddziały pulmonologiczne polskich szpitali. Dziś wiele osób zastanawia się co z odliczaniem darowizny od podatku. Informujemy, że da się to zrobić.

Odliczanie darowizny na WOŚP od podatku. To warto wiedzieć

Każdy z nas, kto wpłaca konkretną kwotę pieniężną na WOŚP, przekazuje tzw. darowiznę. By odliczyć tę sumę od podatku, trzeba posiadać dowód wpłaty. Oczywiście nie każda forma wpłaty taki dowód gwarantuje. Inaczej jest w przypadku, gdy wrzucamy banknoty do puszki, a inaczej, gdy robimy przelew na konto czy używamy wirtualnej skarbonki. O czym więc trzeba pamiętać?

Od podatku nie odliczysz wyłącznie darowizny wpłaconej bezpośrednio do puszki, większość pozostałych formy wpłat są jakoś udokumentowana, więc z uzyskaniem zwrotu nie powinno być problemu. Wliczają się w to także aukcje internetowe. Osoba, która wylicytowała dany przedmiot czy usługę dokonuje wpłaty zadeklarowanej kwoty na rachunek WOŚP 2024 i z automatu zyskuje prawo do odliczenia tego od podatku. Nie dotyczy to jednak transakcji, w których biorą udział pośrednicy np. Allegro.

W tym wszystkim trzeba też pamiętać o drobnym haczyku. Jest lim limit odliczenia. Wartość podatku nie może być większa niż 6 procent naszego dochodu lub przychodu. Trzeba też pamiętać, że darowizny na WOŚP nie odliczymy od podatku, jeśli jesteśmy właścicielami e-skarbonki.

Tak odliczysz darowiznę na WOŚP

By odliczyć darowiznę na WOŚP od podatku, wystarczy być osobą fizyczną. Jeśli mowa o darowiznach na działalność pozarządowej organizacji takiej jak WOŚP odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania będącej kwotą dochodu.

By odliczyć pieniądze, trzeba skorzystać z formularza, z którego korzystamy podczas rocznego rozliczenia. Wystarczy PIT-36 lub PIT-37. Warto też pamiętać, że nie wpływa to możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

