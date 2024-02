Urlop z powodu siły wyższej. Jak go wykorzystać w 2024 roku?

Urlop z powodu siły wyższej to nowy dodatkowy urlop dla pracowników etatowych. Przysługuje wszystkim, ale można z niego korzystać tylko w określonych okolicznościach.

Co to jest urlop od siły wyższej?

Zgodnie z art. 1481 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem lub inną niespodziewaną sytuacją. Urlop od siły wyższej to zatem możliwość skorzystania z wolnego dnia w przypadku zdarzenia losowego, którego nie dało się przewidzieć.

Czym jest nagła sytuacja losowa?

Nagła sytuacja losowa to nie tylko wypadek z udziałem pracownika lub członków jego rodziny. To również choroba (np. dziecka lub wezwanie do szkoły), awaria w domu czy inna nagła sytuacja, do której doszło nagle i której nie dało się przewidzieć.

Ile dni urlopu od siły wyższej?

Urlop od siły wyższej to dodatkowe 2 dni lub 16 godzin. Liczba ta dotyczy osób, które są zatrudnione na pełen etat w ramach umowy o pracę. Za te dni wolne należy się wynagrodzenie, ale tylko w połowie wysokości, a nie w 100 procentach, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Zasady wykorzystania urlopu od siły wyższej

Aby skorzystać z urlopu od siły wyższej, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Przełożony nie może odmówić pracownikowi wykorzystania dodatkowego dnia wolnego w sytuacji, w której jest do tego uprawniony (np. choroby). Pracownik powinien zdecydować, czy odbiera cały dzień czy decyduje się na godzinowe zwolnienie z pracy.

