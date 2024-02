Aplikacja Rossmanna ma nową funkcję. Uśmiechniesz się, dostaniesz kupon

Z nowej funkcji aplikacji Rossmanna klienci mogą korzystać od 20 lutego. Choć ta działa już kilka dni, to wielu wciąż może być zaskoczonych jej obecnością. Szkoda byłoby to przegapić, bo oferta jest naprawdę korzystna. W ramach programu lojalnościowego pojawiły się specjalne kupony rabatowe. Aby je zdobyć, wystarczy się uśmiechnąć.

Nowość w aplikacji Rossmanna

Rossmann przypomina, że uśmiechu nigdy dość. Do swojej aplikacji Rossmann Go dodał opcję „Kupon za uśmiech”. Wystarczy, że klienci wykonają proste zadanie, by mogli skorzystać ze specjalnego rabatu. Okazuje się, że trzeba kliknąć specjalny kafelek, a następnie uśmiechnąć się do telefonu. By było milej, funkcjonalności towarzyszy specjalne melodia „Witaj w Rossmannie – otwórz apkę, a coś dostaniesz”, czyli rossmannowa wersja utworu DNCE – „Cake By The Ocean”.

Opcję zobaczą tylko zarejestrowani użytkownicy aplikacji. Jeśli jeszcze nie zweryfikowaliście adresu e-mail lub nie podaliście innych odpowiednich informacji, warto to zrobić właśnie teraz. Uśmiechanie się do telefonu jest bardzo opłacalne i łatwe. Każdy klient, który zeskanuje swoją twarz, uzyska informacje o aktualnej ofercie specjalnej.

Promocje za uśmiech. Takie kupony można dostać w Rossmannie

W ramach kuponów rabatowych oferowanych za skorzystanie z nowej funkcji czeka wiele produktów. Są dostępne w ramach promocji 1+1 gratis, 2 +1 gratis lub 2 + 2 gratis. Konkretny rabat obowiązuje tylko tego jednego dnia, w którym zeskanowaliśmy uśmiech. Można z niego skorzystać aż do momentu zamknięcia sklepu. Nowe skanowanie dostępne jest każdego dnia od godziny 6 rano.

By kupon rabatowy zadziałał, wystarczy zeskanować aplikację Rossmanna przy kasie. Sieć zapowiedziała, że wkrótce pojawi się jeszcze więcej promocyjnych nowości. Na jakich produktach zaoszczędzimy? W sieci dostępne są zarówno kosmetyki makijażowe, jak i te służące do pielęgnacji ciała. Nie brakuje też żywności, chemii gospodarczej czy ciekawych akcesoriów przemysłowych. Zniżka za każdym razem może dotyczyć czegoś zupełnie innego.