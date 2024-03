Torebki Puccini w Biedronce. Idealne jako prezent na Dzień Kobiet

Co roku tuż przed Dniem Kobiet wiele znanych sklepów oferuje specjalne promocje. Tym razem naszą uwagę przykuła propozycja Biedronki. Jeśli zastanawiacie się nad czymś więcej niż kwiaty czy czekoladki, lub zamiast nich wolicie coś bardziej kreatywnego, możecie sięgnąć po produkty marki Puccini. W firmowych sklepach sieci zwykle kosztują o wiele więcej niż w dyskoncie.

Torebki Puccini w Biedronce. Idealne na Dzień Kobiet

Promocyjne i specjalne artykuły z okazji Dnia Kobiet ma Biedronka. Sieć do 13 marca sprzedaje modne artykuły marki Puccini, które można nosić, będąc zarówno w młodym, jak i dojrzałym wieku. W ofercie dostępne są głównie torebki, ale nie zabrakło też plecaka. Cały asortyment dostępny jest w modnym i uniwersalnym czarnym kolorze. Do wyboru jest aż pięć różnych modeli.

Torebki Puccini z Biedronki to m.in. duża shopperka idealna na miasto, krótki wyjazd czy zakupy, ponadto wybrać możemy trzy małe kopertówki, m.in. taką na eleganckim złotym łańcuszku. Plecak z nietypowym wzorem i kieszenią na przodzie zadowoli wszystkie zwolenniczki łączenia sportowych stylizacji z eleganckim lookiem.

Torebka Puccini typu shopper i wspomniany plecak są najdroższymi propozycjami – oba artykuły kosztują aż 139 zł. Za pozostałe modele trzeba zapłacić 99 zł. Warto dodać, że mowa o artykułach wysokiej jakości szanowanej polskiej firmy z wieloletnią tradycją.

Produkty Puccini z okazji Dnia Kobiet. Biedronka ma bogatszą ofertę online

Wspomniana oferta Biedronki dotyczy produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych Biedronka. Co ciekawe, sieć w swojej gazetce promocyjnej podkreśla, że większy wybór można znaleźć w internetowym sklepie Biedronka Home. Sprawdziliśmy i faktycznie, w ofercie online artykułów jest o wiele więcej. Tam otrzymamy m.in. szeroki wybór walizek Puccini, a także bardziej sportowe i materiałowe plecaki z kieszeniami.

Produkty dostępne online w większości nie są tak tanie, jak te sprzedawane stacjonarnie. Przykładowo modne plecaki młodzieżowe kosztują 249 zł za sztukę, kosmetyczka Puccini fashion colecction – 199 zł. Można jednak znaleźć przecenione hity – niektóre modele torebek kosztują od 89 do 129 zł. Co sądzicie o tej ofercie? Uważacie, że to dobry pomysł na prezent?

Warto dodać, że aktualnie Biedronka ma jeszcze wiele innych ciekawych propozycji z okazji nadchodzącego święta. Poza kwiatami i czekoladkami znajdziemy tam niedrogą biżuterię, kubki, akcesoria do pielęgnacji ciała m.in. masażery, a także nietypowy zestaw LEGO w kształcie bukiety kwiatów. Wiele okazyjnych hitów zobaczycie też u konkurencyjnych sieci jak Lidl, Netto, Aldi czy Auchan.

