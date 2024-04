Jak zapłacić mandat przelewem? Sposób jest bardzo prosty

Jak zapłacić mandat przelewem i najlepiej przez internet? Jeśli zadajesz sobie to pytanie i nie chcesz tracić czasu na stanie w kolejce do kasy w urzędzie, można skorzystać z bardziej nowoczesnego rozwiązania. Grzywnę można opłacać zarówno przelewem, jak i w stacjonarnej placówce bez żadnych różnic w kosztach.

Tak zapłacisz mandat przelewem

Mowa tu o mandatach karnych nałożonych na obywateli przez policję. Jeśli otrzymamy taką karę, możemy skorzystać ze specjalnego rachunku bankowego. Warto uważać, bo zdarza się, że oszuści wykorzystują tego typu rozwiązania i czasem wkładają za szyby samochodów fałszywe kwitki z gotowym numerem bankowym do wpłaty. Jeśli posiadacie jakiekolwiek wątpliwości, czy taki dokument jest wiarygodny, przed dokonaniem wpłaty, lepiej zadzwonić na posterunek i dopytać.

Jedyny słuszny numer konta bankowego, to nieustannie od 1 stycznia 2016 roku rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Opłacając mandat przelewem, należy pamiętać o wpisaniu adresu urzędu tj. ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole. Numer rzeczonego rachunku to: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Przelew da się też zrobić w banku stacjonarnie lub na poczcie.

Przelew za mandat od policji. O tym pamiętaj

Dokonując przelewu za mandat, trzeba pamiętać o kilku szczegółach, które są wyjątkowo istotne. Nie wystarczy przesłać pieniądze na wskazany numer, ale trzeba też dobrze opisać transakcję. Gdy zalogujemy się do swojego banku, musimy wybrać rodzaj przelewu – „podatkowy” lub „do urzędu skarbowego”. W polu „Symbol formularza” koniecznie trzeba wpisać słowo: „MANDATY”. Następnie w polu „Identyfikator zobowiązania” trzeba wpisać swój pesel, kwotę, serię i numer mandatu. Pole „okres rozliczeniowy” należy zostawić puste.

Za każdym razem trzeba też pamiętać o zastosowaniu się do odpowiedniego terminu. Mandaty kredytowane trzeba je zapłacić w ciągu 7 dni, a te zaoczne do 14 dni. W obydwóch sytuacjach czas liczy się od momentu przyjęcia mandatu. Warto pamiętać, że opłacenie grzywny przelewem, to jest to dziś zdecydowanie najszybsza i najwygodniejsza metoda, która nie wymaga od nas wychodzenia z domu.

