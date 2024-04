Majówka 2024. Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Godziny otwarcia Biedronki przed majówką 2024 ulegają zmianie. Sieć pochwaliła się, że wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów i już teraz pozostawia sklepy otwarte dłużej. Różnice będziemy zauważać aż do niedzieli handlowej 28 kwietnia.

Biedronka otwarta dłużej przed majówką

W tygodniu aż do 27 kwietnia Biedronka będzie czynna do godziny 23:30, choć wiele z nich zwykle działała do 22. Zmiany dotyczą ponad 3000 placówek sieci. Oczywiście nie zabraknie też punktów, które będą działały jeszcze dłużej, ale mowa tu raczej o wyjątkach, a informacje na ten temat warto sprawdzać na stronie internetowej dotyczącej konkretnej lokalizacji.

Z kolei jeśli mowa o nadchodzącej niedzieli handlowej, czyli 28 kwietnia, to już wiadomo, że ponad 3 tys. placówek sieci Biedronka pozostanie otwartych dla klientów co najmniej do godziny 22:00. Dokładne szczegóły pracy poszczególnych placówek, klienci mogą znaleźć na ich drzwiach wejściowych.

Biedronka wydłuża godziny pracy z myślą o klientach

„W sieci Biedronka jesteśmy świadomi, jak ważne jest dla naszych klientów dobre zaplanowanie codziennych zakupów przed zbliżającymi się dniami wolnymi. Zdajemy sobie sprawę, że w tym okresie jedni szykują pierwsze rodzinne wyjazdy, inni zaś szykują ogrodowe przyjęcia. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu czasu pracy sklepów, w tygodniu poprzedzającym majówkę, by pomóc w przygotowaniach. Dodatkowo podczas długiego tygodnia w Biedronce ponownie powrócą tzw. rabatogodziny, podczas których klienci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty i jeszcze niższych cen”. – informował w materiale prasowym Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Jeśli mowa o wspomnianych godzinach rabatów, to obowiązują one do soboty 27 kwietnia od 20 do 23:30 oraz 28 kwietnia od 18 do 22. W czasie trwania akcji można odbierać m.in. wybrane produkt gratis, a także cieszyć się rabatami na towary takie jak kawa czy ser. Za każdym razem liczy się posiadanie karty Moja Biedronka. Sieć podkreśla, że zniżki mają dotyczyć nie tylko asortymentu spożywczego, ale także kosmetyków i chemii domowej.

