Grill za darmo w Żabce jeszcze przed majówką. Wystarczy spełnić prosty warunek

Grillowanie jest nieodłączną częścią nadchodzącej majówki. Jeśli tylko pogoda dopisze, wielu z nas na pewno choć raz sięgnie po ulubione przysmaki i wrzuci je na ruszt. Jeśli macie takie plany, warto skorzystać z promocji, jakie oferują znane sklepy. Przed nadchodzącym długim weekendem swoje propozycje tanich produktów mają znane sieci handlowe w tym także Żabka. Okazuje się, że w niej na klientów czeka darmowy jednorazowy grill i nie tylko.

Grill za darmo w Żabce

Z darmowego grilla skorzystamy w całodobowych sklepach Żabka Nano. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 40 zł, by cieszyć się jednorazowym produktem idealnym na majówkowy weekend. Sieć oferuje specjalne kupony, w aplikacji. Wystarczy zeskanować właśnie ją lub kartę lojalnościową. Wartość grilla, którego otrzymamy za darmo to około 18 zł. Promocja nalicza się przy kasie automatycznie.

Akcja Żabki trwa od 22 kwietnia do 31 maja, oznacza to, że nawet po majówce, uda się zaoszczędzić. Chcąc otrzymać darmowego grilla, na miejscu można m.in. zrobić podstawowe zakupy związane z grillowaniem. Na półkach czekają kiełbaski, mięso w marynacie, sosy, piwa, pieczywo, sery i wiele innych. Jak informuje na swojej aplikacji Żabka „Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Liczba sztuk produktów w akcji jest ograniczona”.

Gdzie znajdziemy sklep Żabka Nano?

Z promocji w Żabce Nano skorzysta wiele osób. Sieć sklepów samoobsługowych staje się coraz popularniejsza i dostępne jest już nie tylko w największych miastach w Polsce. Znajdziemy je m.in. w Będzieszynie, Nadarzynie czy Małopolu. Oczywiście na liście lokalizacji nie brakuje sklepów w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk czy Katowice.

Informacje o akcji promocyjnej można znaleźć w aplikacji Żabka. Z kolei w aktualnej gazetce Żabki Nano dostępnej na stronie internetowej sieci wynika, że klienci do 30 kwietnia mogą też korzystać z darmowych paczek chipsów Doritos przy zakupach za min. 20 zł.

