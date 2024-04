Żabka wprowadza nową usługę. Zasady nowego abonamentu

Usługa abonamentowa w Żabce musi cieszyć się powodzeniem. Skąd takie przypuszczenie? Okazuje się, że sieć daje teraz możliwość skorzystania z subskrypcji na swoje napoje gazowane. Wcześniej testowano to rozwiązanie z kawą i wciąż ono działa. Zdradzono, że tym razem będą limity. Klienci powinni pamiętać o paru szczegółach.

Abonament na napoje gazowane w Żabce

Żabka rozszerzyła swój dotychczasowy tzw. kawonament i dodała do usługi napoje gazowane. Można korzystać z dwóch pakietów nazwanych „zero” – jeden dotyczy produktów o pojemności 300 ml, a drugi 500 ml. Za każdym razem mowa wyłącznie o napojach bez cukru. Sieć zapewnia, że korzystanie z usługi abonamentowej można zaoszczędzić nawet do 40 zł miesięcznie.

Nowa usługa dostępna jest w Żabce już od 27 marca, jednak nadal wielu klientów nie ma świadomości, że ta działa. Oferta abonamentowa powinna przypaść do gustu przede wszystkim stałym klientom sieci, którzy robią zakupy na miejscu dość regularnie np. w drodze do pracy lub szkoły.

Abonament na napoje w Żabce. Tak to działa

Abonament na napoje gazowane w Żabce działa w konkretny sposób. Wystarczy zakupić jeden z dwóch pakietów abonamentowych – zapłacić raz i codziennie przychodzić po nowy napój. Trzeba jednak pamiętać o limitach. Gdy będziemy chcieli korzystać z napojów o pojemności 500 ml miesięcznie, odbierzemy maksymalnie 10 produktów, z kolei jeśli pakiet 300 ml będziemy mogli skorzystać z 15 butelek. Za każdy pakiet zapłacimy 24,99 zł na miesiąc.

W ofercie znajdziemy takie produkty jak Coca-Cola Zero Cukru 300 ml i Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny. Gdy już wykorzystamy swój limit, dodatkowo możemy odebrać w Żabce jedną puszkę Coca-Coli Zero 200 ml lub muffina czekoladowego/straciatella Dan Cake.

Wspomniany abonament Żabki nie odnawia się automatycznie, więc jeśli po upływie miesiąca nadal będziemy chcieli z niego korzystać, trzeba będzie zapłacić w sklepie osobiście za nowy pakiet. Cała promocja trwa tylko do 7 maja, czyli nie jest wprowadzona na stałe – tak jak przypadku kawy. Oferta będzie ważna tylko w klasycznych sklepach Żabka i nie zadziała w Żabce Nano.

Przypomnijmy, że aktualnie w ramach kawonamentu w Żabce skorzystamy z wariantu Midi, by pić kawę za 1,61 zł dziennie i płacąc 49,99 zł miesięcznie za 15 napojów. Dostępny jest też pakiet Mini – mamy do dyspozycji 7 kaw za 24,99 zł miesięcznie lub opcja Max – 30 kaw za 74,99 zł.

