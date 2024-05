Allegro sprawdzi, czy zastrzegłeś PESEL. Firma informuje o zmianach

Od 17 listopada Polacy mogą zastrzegać numer PESEL. Jest to wstęp do wielkiej zmiany, która rozpocznie się 1 czerwca: od tego dnia instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzać przed dokonaniem transakcji, czy dany numer został zastrzeżony. Jeśli tak, to zawarcie umowy nie będzie możliwe. Ma to stanowić zabezpieczenie przed sytuacjami, w których niepowołana osoba zawiera w czyimś imieniu umowę (np. umowę abonamentową, przy okazji której otrzymuje telefon) albo zaciąga pożyczkę. Jeżeli nie wywiążą się z obowiązku i zawrą umowę z osoba, która zastrzegła PESEL, to właściciel zastrzeżonego numeru nie będzie musiał spłacać zadłużenia, które zostało zaciągnięte przez oszustów.

To obowiązek dla banków, firm pożyczkowych i finansujących sprzedaż ratalną, telekomów – ale też wszystkich, które oferują kredyt konsumencki. Należy do nich Allegro. Firma rozesłała do użytkowników mail z informacją o tym, co może się zmienić po 1 czerwca.

Zmiany w Allegro po 1 czerwca

„Od 1 czerwca 2024 zaczną obowiązywać niektóre przepisy ustawy, które zobowiązują nas do weryfikacji, czy kupujący, którzy aktywują Allegro Pay od 1 czerwca 2024, mają zastrzeżony PESEL. Ustawa nie dotyczy osób, które aktywowały lub aktywują Allegro Pay przed 1 czerwca 2024” – informuje we wstępie największy polski serwis sprzedażowy.

Co to oznacza dla klientów?

Jeśli klient posiada aktywne Allegro Pay lub aktywuje je do 31 maja 2024 roku włącznie – ustawa go nie dotyczy i nic się dla niego nie zmieni. Allegro nie będzie weryfikować, czy PESEL klienta jest zastrzeżony w chwili zawierania umowy o kredyt konsumencki – czyli w chwili, gdy klient płaci za zakupy z Allegro Pay, gdy zawiera umowę konsolidującą kilka innych umów lub gdy zmienia warunki spłaty.

Jeśli klient aktywuje Allegro Pay po 31 maja 2024 roku, Allegro sprawdzi, czy jego PESEL jest zastrzeżony. „Zrobimy to w trakcie aktywacji usługi oraz później – na przykład podczas niektórych zakupów z Allegro Pay. Nie będziemy mogli z Tobą zawrzeć umowy Allegro Pay, jeśli Twój PESEL jest zastrzeżony” – informuje Allegro.

Czytaj też:

Od dziś można zastrzec numer PESEL. Przełomowa usługa uderza w oszustówCzytaj też:

Zabezpiecz swój PESEL przed oszustami. Ważne zmiany wchodzą w życie 1 czerwca