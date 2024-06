Koniec tarcz ochronnych. O ile wzrosną opłaty za gaz?

PGNiG wkrótce podniesie ceny gazu – to skutek wygasających z końcem czerwca tarcz osłonowych. Jeszcze przez kilka dni gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy wskazani w ustawie z 15 grudnia 2022 roku korzystają z niższych cen gazu: 24,62 gr/kWh brutto. Opłaty abonamentowe i dystrybucyjne nie zmieniły się od końca 2022 roku.

Wyższe ceny gazu. PGNiG rozesłał cennik

1 lipca osłony przestaną obowiązywać. Redakcja Wirtualnej Polski prezentuje nowe stawki, do których muszą zacząć przyzwyczajać się odbiorcy.

PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę gazu o około 45 proc. – z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E. Podobnie będzie w przypadku gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto.

Do tego trzeba dodać wyższe stawki dystrybucyjne. Opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, a opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.

Sumując wszystkie podwyżki, rachunki za gaz wzrosną za kilka tygodni średnio o 50-60 proc. w porównaniu do 2022 roku.

Prezes URE ma wszystkie wnioski. Co z cenami energii i gazu od lipca?

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował Polską Agencję Prasową, iż komplet tzw. sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej i gazu, którzy muszą składać wnioski taryfowe do prezesa URE, złożyli je.

10 czerwca prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym. Zakłada ona m.in. wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Dokument nakłada też na tzw. sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej i gazu obowiązek wystąpienia do prezesa URE z wnioskami o zmianę ich taryf dla gospodarstw domowych pod groźbą utraty rekompensat za sprzedaż energii poniżej cen taryfowych. Sprzedawcy mieli siedem dni na złożenie wniosków. Czas minął 20 czerwca.

Dla kogo bon energetyczny?

Część odbiorców skorzysta z bonu energetycznego. Jest to jednorazowe świadczenie, mające na celu zmniejszenie finansowego obciążenia gospodarstw domowych wynikającego z wysokich rachunków za energię elektryczną, gaz ziemny oraz ciepło systemowe. Bon energetyczny otrzymają gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Bon energetyczny ma pomóc najgorzej sytuowanym rodzinom poradzić sobie z podwyżkami cen energii. Do otrzymania bonu energetycznego kwalifikują się gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe:

w gospodarstwach jednoosobowych – gdy dochody nie przekraczają 2500 zł

w gospodarstwach wieloosobowych – gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 1700 zł

emeryci pobierający świadczenia równe lub niższe od minimalnej emerytury.

