Latem ustaw termostat na grzejniku na „piątkę”. Nie, to nie pomyłka

Gdy kończy się sezon grzewczy, wielu z nas przesuwało ogrzewanie na coraz niższe wartości – na poziom drugi, niektórzy już „wyzerowali” termostat, bo w wiosenne noce nie potrzebowali dodatkowego grzania. Później ciepło przestało docierać do grzejników i pokrętła jak zostały ustawione, tak będą w tej pozycji do jesieni.

Grzejniki latem

Niemieckie Stowarzyszenie Gazu Skroplonego informuje, że w przypadku posiadaczy grzejników wyposażonych w czujniki temperatury zewnętrznej może to być błąd, który dołoży się do ceny ogrzewania. Paradoksalnie najbezpieczniejszym ustawieniem jest „piątka”, a nie jak się wydaje – zero. Dlaczego tak? Podkręcenie termostatu powoduje rozluźnienie mechanizmu regulującego dopływ wody do grzejników. „Dzięki temu zawory nie zatykają się latem i nie zatykają się na początku kolejnego sezonu grzewczego, a w najgorszym przypadku wymagają wymiany”, wyjaśnia Markus Lau, ekspert techniczny DVFG, cytowany przez niemiecki serwis WMN.

Serwis opisuje, że w niektórych kaloryferach system samokontrolujący uruchamia się nawet w trybie letnim, jeśli temperatura spadnie poniżej pewnego poziomu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy przez kilka nocy temperatura okaże się niższa lub gdy temperatura spadnie podczas burzy.

Wyższe ceny ciepła systemowego

Konieczność oszczędzania energii jest po 1 lipca sprawą jeszcze poważniejszą, bo przestały obowiązywać tarcze ograniczające ceny.

Ustawodawca wprowadził następujące zmiany dotyczące cen ciepła dla uprawnionych Odbiorców:

a) zmiana ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą z:

– 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym

– 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła

na:

– 119,39 zł/GJ netto – w okresie od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 r.

– 134,97 zł/GJ netto – w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025

dla wszystkich źródeł ciepła

b) zmiana maksymalnej ceny dostawy ciepła – ceny dostawy ciepła obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r.:

– 40 proc. – w okresie od 1 marca 2023 do 30 czerwca 2024

– 46 proc. – w okresie od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024

– 52 proc. – w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025

Ceny i stawki opłat uwzględniane od 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi to najniższa cena spośród cen:

1. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wynika z ustawy z 15.09.2022 r. z późniejszymi zmianami) i przyjmie wartość dla wszystkich źródeł ciepła:

119,39 zł/GJ netto w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

i 134,97 zł/GJ netto w okresie 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.)

powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (obliczoną na podstawie stałych i zmiennych stawek opłat za przesyłanie ciepła wynikających z taryfy przedsiębiorstwa),

2. ceny dostawy ciepła (obliczoną na podstawie cen za moc, ciepło i nośnik ciepła oraz stałych i zmiennych stawek opłat za przesyłanie ciepła wynikających z taryfy dla ciepła) oraz

3. maksymalnej ceny dostawy ciepła (ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek opłat stosowanych na 30.09.2022 r. powiększonych o:

46 proc. w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

oraz 52 proc. w okresie 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.).

