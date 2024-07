Nagrody co godzinę. Loteria polskiej marki kosmetycznej

Aby wziąć udział w loterii, należy kupić w dowolnym sklepie sieci Rossmann lub w e-sklepie dowolne produkty marki Tołpa. Następnie trzeba zarejestrować paragon na stronie www.idealna-loteria-tolpa.pl. Ważne, by zakup został dokonany w czasie trwania promocji: między 7 czerwca a 8 sierpnia.

Loteria Tołpy i Rossmanna

W loterii są przewidziane nagrody natychmiastowe i 30 głównych. Natychmiastowymi są zestawy kosmetyków o wartości 50 zł i losowane są co godzinę w czasie trwania promocji. W sumie do rozlosowania jest 1008 zestawów. Nagrody główne to wycieczki zagraniczne do Paryża, Włoch albo Norwegii.

Tołpa to jedna z czołowych polskich marek kosmetycznych.To jedna z marek należących do Torf Corporation, czyli producenta kosmetyków z siedzibą w Kątach Wrocławskich. Początki firmy sięgają 1989 roku, jednak już w latach 60. ubiegłego wieku profesor Stanisław Tołpa rozpoczął badania nad torfem i jego właściwościami. Jako jedyna marka na świecie opatentowała technologię ekstrakcji dwóch substancji czynnych –torfu i borowiny. To właśnie one stanowią podstawę każdego kosmetyku wychodzącego z linii produkcyjnej polskiej marki.

Obniżki w Rossmannie

Co ciekawego w Rossmannie? Do poniedziałku 22 lipca w popularnej drogerii o wiele taniej kupimy m.in. krem przeciwsłoneczny do twarzy z SPF 50, Nivea Sun UV-Face Sensitive. Cena kremu została obniżona z dotychczasowych 47,99 zł/50 ml do 33,99 zł. O 10 zł – z 34,99 zł do 24,99 zł – spadła cena łagodzącego żelu aloesowego. O taką samą kwotę Rossmann obniżył również cenę odżywczego mleczka do ciała Nivea – spadek z dotychczasowych 29,99 zł/400 ml do 19,99 zł. Tyle samo zapłacimy za enzymatyczny krem do ciała Tołpa, tyle że w tym wypadku obniżka była nieco wyższa, gdyż wcześniejsza cena to 32,99 zł.

Znacząca obniżka dotyczy też ceny wody toaletowej dla kobiet Cacharel. Jej obecna cena to 94,99 zł/30 ml, podczas gdy wcześniej kosztowała 164,99 zł, co oznacza spadek o 70 zł. Jeszcze więcej zaoszczędzą panowie. Rossmann obniżył bowiem aż o 120 zł (z 219,99 zł/100 ml do 99,99 zł) cenę wody toaletowej dla mężczyzn Davidoff. Spadła również cena wody toaletowej dla mężczyzn Jaguar. Kosztuje ona teraz 71,99 zł/100 ml, wcześniej zaś trzeba było za nią zapłacić 119,99 zł.

