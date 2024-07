Kierowcy się ucieszą. Bramki będą otwarte w weekendy

Wydałem polecenie temu podmiotowi, który obsługuje autostradę A1 na odcinku od Torunia do Gdańska, aby w każdy weekend, kiedy natężenie ruchu wzrasta (...) bramki były podnoszone i żeby przejazd był wolny – przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Bramki będą otwierane, gdy czas oczekiwania będzie zbliżał się do 25 minut.

Polecenie ministra dotyczy bramek od strony Torunia i od strony Trójmiasta. Klimczak jest zdania, że taka decyzja „zmniejszy zagrożenia w ruchu drogowym”.

Bezpłatne przejazdy dla aut elektrycznych na A4

Z kolei właściciele aut elektrycznych do końca sierpnia bezpłatnie będą jeździć autostradą A4. Dzięki współpracy Fundacji EV Klub Polska, Autopay, GreenWay Polska oraz Shell Recharge, już po raz czwarty, od 8 lipca 2024 roku kierowcy należący do Klubu (EV Klub Polska) mogą bez opłat podróżować po płatnych odcinkach polskich autostrad, konkretnie po jednym. Celem kampanii jest popularyzacja pojazdów zeroemisyjnych oraz automatycznych płatności. Podróżowanie bez opłat autostradą A4 Katowice – Kraków (objętą videotollingiem) obejmuje maksymalnie dwa przejazdy w okresie trwania akcji.

Aby dołączyć do projektu „Autostrada do Elektromobilności” trzeba zarejestrować się lub zalogować w aplikacji EV Klub Polska (do pobrania ze sklepu Google Play oraz App Store) oraz uzyskać dostęp do strefy Premium (99 zł na rok), gdzie poza dostępem do możliwości darmowego podróżowania po autostradach zyska się możliwość korzystania z innych benefitów, jak m.in. voucherów na ładowanie w GreenWay Polska oraz Elocity.

