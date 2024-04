Budowa drogi ekspresowej S10 w okolicy Torunia może ruszyć w tym roku

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 12-kilometrowej drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń Zachód – Toruń Południe. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Droga, która ma połączyć Toruń i Bydgoszcz

Droga realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. i stanowi czwarty odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Trasa obejmuje jedenaście obiektów inżynierskich i dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Droga skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Odcinek S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia, powstał niemal dwie dekady temu w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej z pasem rezerwy, która właśnie teraz zostanie wykorzystana do budowy pełnego przekroju 2x2. Co ciekawe, w ramach realizacji zadania ul. Bydgoska (gm. Wielka Nieszawka, starodroże DK10, odłączone wraz z budową obwodnicy) zostanie na nowo połączona z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach, jako droga dojazdowa rangi wojewódzkiej.

Odcinki S10 pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem mają być oddawane do ruchu w latach 2026-2027.

