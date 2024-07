Restauracja Popeyes pojawi się w kolejnym polskim mieście. Otwarcie już 1 sierpnia

1 sierpnia w Poznaniu otworzy się pierwsza w Wielkopolsce restauracja sieci Popeyes. W centrum handlowym Posnania, przy ulicy Pleszewskiej 1, o godzinie 11:00 odbędzie się inauguracja, podczas której mieszkańcy będą mogli spróbować znanej kanapki Chicken Sandwich. Jest to siódma placówka Popeyes w Polsce, dołączając do lokali we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.

Popeyes otwiera restaurację w Poznaniu

Popeyes zadebiutował w Polsce rok temu, a już 7 lipca obchodził pierwszą rocznicę obecności na polskim rynku. Marka szybko zyskała popularność dzięki swojej kuchni inspirowanej Luizjaną. Kurczak marynowany przez 12 godzin, podawany w chrupiącej panierce z dodatkami i wyrazistymi przyprawami, zdobył uznanie wielu smakoszy. W przeszłości, przed warszawskimi Złotymi Tarasami, na premierę kanapki Chicken Sandwich czekano prawie dwie doby. Pytanie, czy podobne zainteresowanie pojawi się w Poznaniu.

Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes w Polsce, informuje, że Poznań był od początku planowany jako kluczowa lokalizacja na gastronomicznej mapie Polski. Internauci wielokrotnie wyrażali zainteresowanie otwarciem restauracji w tym mieście. Na inaugurację przygotowano wiele atrakcji, w tym roczne vouchery na darmowe kanapki Chicken Sandwich dla trzech pierwszych osób w kolejce przed Posnanią oraz darmowe kanapki dla pierwszej setki gości. Na miejscu obecny będzie zespół Brass Band grający na żywo, fotobudka oraz stanowisko do kreatywnego brandowania butów, odzieży i akcesoriów.

W menu Popeyes znajdują się takie pozycje jak kanapka Chicken Sandwich, frytki Cajun, kawałki kurczaka Signature Chicken, Louisiana Wings oraz Chicken Tenders, uzupełnione różnorodnymi dipami: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo. Dania dostępne są w wersji pikantnej i łagodnej, a inspiracją dla menu jest tradycja kulinarna Nowego Orleanu.

Historia Popeyes

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko zdobyła popularność w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Dziś posiada ponad 4200 lokali w ponad 30 krajach, specjalizując się w aromatycznych i autentycznych smakach Luizjany.

Nowo otwarta restauracja w Poznaniu będzie czynna codziennie od 10:00 do 22:00, oferując dziesiątki miejsc pracy i możliwości kariery zawodowej w nowym zespole.

