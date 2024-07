Gdzie „przepadają” pieniądze z PPK? Podpowiadamy, jak to sprawdzić

Można sprawdzić stan swoich środków w programie, który jest zasilany nie tylko przez przyszłego emeryta, ale także jego pracodawcę/zleceniodawcę i od czasu do czasu – państwo. Poziom wpłat jest do wglądu na bieżąco w serwisie rachunek.mojeppk.pl.

Warunkiem zalogowania się jest posiadanie profilu zaufanego.

Jak sprawdzić stan środków w PPK

Po zalogowaniu w MojePPK użytkownik uzyskuje dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych przez niego w PPK, a także do szczegółowych informacji o poszczególnych, utworzonych dla niego rachunkach PPK.

W serwisie MojePPK użytkownik może sprawdzić:

wartość środków zgromadzonych w PPK - na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK;

wysokość wpłat do PPK – w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa oraz z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych;

listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek;

w jakich funduszach zdefiniowanej daty oszczędza;

wartość dokonanych wypłat z PPK, a także zwrotów i wypłat w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych;

datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK – ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzamy na danym rachunku PPK.

„Nie odnaleźliśmy Twojego rachunku PPK” – co to znaczy?

Logowanie przez login.gov.pl będzie możliwe, o ile uda się powiązać dane przypisane do rachunku PPK w Ewidencji PPK z danymi identyfikacyjnymi z Profilu Zaufanego, e-dowodu, narzędzia mojeID lub aplikacji mObywatel logującego się uczestnika. Tylko wtedy system odszuka jego rachunki i zostaną mu one zaprezentowane w serwisie.

Jeżeli system nie będzie mógł powiązać żadnego rachunku z Ewidencji PPK z danymi z login.gov.pl, może to m.in. oznaczać, że nie mamy rachunku PPK. W takiej sytuacji w serwisie pojawi się komunikat – „Nie odnaleźliśmy Twojego rachunku PPK”.

Oczywiście nie musi to wcale oznaczać, że w ogóle nie oszczędzamy w PPK, gdyż nie zostaliśmy „zapisani” do programu. Powodem, dla którego serwis nie znajdzie naszego rachunku/rachunków PPK, może być np. również to, że zostaliśmy „zapisani” do PPK z innymi danymi identyfikacyjnymi niż te przypisane do Profilu Zaufanego albo nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby informacja o tym, że przystąpiliśmy do PPK została odnotowana przez Ewidencję PPK. W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić, co jest powodem „nieodnalezienia naszego rachunku PPK”. Pracownik powinien upewnić się w dziale kadr i płac swojej firmy, czy pracodawca zawarł w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK.

Warunki wypłaty i spłaty środków z PPK na pokrycie wkładu własnego

Pieniądze zaoszczędzone w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny zostać wykorzystane po przejściu pracownika na emeryturę, ale można je wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia. Istnieje kilka wariantów wypłat – jednym z nich jest skorzystanie z tych środków na pokrycie wkładu własnego na zakup mieszkania, budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego. Zasady, jakim podlegają wypłaty z PPK, opisuje serwis MojePPK.pl.

Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników – oznacza to, że ich dyspozycja należy bezpośrednio do nich. Dobrze jest jednak wiedzieć, że każda wypłata środków wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków, które pozwalają utrzymać niezbędne środki przeznaczone na przyszłą emeryturę.

I tak, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, uczestnik programu PPK może wypłacić środki na pokrycie wkładu własnego na mieszkanie, budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego jednorazowo oraz do momentu ukończenia 45 lat. Natomiast spłata tych oszczędności w przypadku pokrycia wkładu własnego nie może rozpocząć się później niż 5 lat od momentu ich wypłaty, a także nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia ich pobrania. Więcej piszemy o tym w artykule poniżej.

