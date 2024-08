Renta szkoleniowa różni się od chorobowej. Komu przysługuje?

Renta szkoleniowa to świadczenie pieniężne, o którym niewiele wiemy. Dużo mówi się o rencie chorobowej, która może uratować ludzi w sytuacji, w której utracili częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej. Czym jest jednak renta szkoleniowa?

Co to jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to inny rodzaj świadczenia niż renta chorobowa. Przysługuje osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły zdolność do wykonywania zawodu. Renta ma ułatwić im egzystencję w czasie, w którym będą zdobywać kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu.

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które posiadają wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. Wynoszą one m.in. 3 lata dla osób w wieku 22-25 lat, 4 lata dla osób w wieku 25-30 lat i 5 lat dla osób powyżej 30. roku życia.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa minimalnie może wynosić 1191,33 zł. Przyznawana jest na okres sześciu miesięcy, ale może on zostać wydłużony.

Gdzie złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Wniosek o rentę szkoleniową trzeba złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – można to zrobić online lub osobiście w najbliższym oddziale ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty od lekarza potwierdzające wystąpienie choroby zawodowej, a także dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe. W przypadku, gdy mamy do czynienia z konsekwencjami wypadku, uniemożliwiającego powrót do wykonywanego zawodu, trzeba dołączyć również kartę wypadku.

ZUS wymaga również, by dokumenty zawierały dokładny plan przekwalifikowania zawodowego.

