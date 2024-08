400 zł nawet przez 72 miesiące. Dla kogo takie świadczenie?

Za czas urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia bądź zasiłku. Co innego zasiłek wychowawczy: jest to dodatek płatny. Przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem jego tacie, mamie lub opiekunowi prawnemu, którzy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym mieli co najmniej 6-miesięczny staż pracy.

Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

Dodatek do zasiłku rodzinnego – jak długo można pobierać?

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,

36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.

Jak uzyskać zasiłek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy nie jest świadczeniem samodzielnym, a więc aby go uzyskać, trzeba mieć prawo do zasiłku rodzinnego. Zasiłek wychowawczy stanowi więc dodatek do zasiłku rodzinnego. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat;

zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny;

zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony;

zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej, która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.

