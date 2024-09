Grzybobranie 2024. Sprawdź, gdzie znajdziesz najtańsze kupisz grzyby tej jesieni

Wrzesień tradycyjnie kojarzy się z początkiem grzybobrania, a wraz z nim ceny świeżych grzybów zaczynają spadać. Grzyby stają się bardziej dostępne zarówno w sklepach, jak i na lokalnych targowiskach, co szczególnie cieszy miłośników tych leśnych przysmaków. Jak kształtują się ceny grzybów w 2024 roku i gdzie najlepiej je kupować?

Gdzie kupić grzyby taniej?

Na początku września 2024 roku portal Interia sprawdził ceny grzybów w polskich marketach i na targowiskach. Przykładowo, 200 gramów kurek można nabyć w promocji za 7,99 zł, podczas gdy ich regularna cena wynosi aż 16,99 zł. W Carrefourze, za tę samą ilość kurek, cena jest nieco wyższa i wynosi 8,99 zł.

Ci, którzy chcą zaoszczędzić, powinni rozważyć zakupy na lokalnych bazarkach lub w internecie, gdzie ceny są bardziej konkurencyjne. Kilogram świeżych kurek można tam znaleźć w przedziale od 30 do 40 zł.

Ceny borowików są zazwyczaj wyższe niż innych popularnych gatunków grzybów. Na targowiskach w zależności od regionu, kilogram tych grzybów może kosztować od 30 do 50 zł. Z kolei za kilogram podgrzybków na bazarze zapłacimy około 30 zł.

Co z suszonymi grzybami?

Ceny suszonych grzybów, mimo spadających kosztów świeżych produktów, wciąż są wysokie. W lipcu 2024 roku, według danych WP Finanse, kilogram suszonych borowików mógł kosztować nawet 400 zł. Pół kilograma oferowano za 250 zł W innych ogłoszeniach można było znaleźć suszone borowiki za 500 zł za kilogram.

Warto jednak zauważyć, że w zależności od regionu ceny mogą się różnić. Na przykład, w województwie podkarpackim suszone podgrzybki i borowiki były oferowane za 150 zł. za pół kilograma, a w woj. podlaskim ceny były podobne. Z kolei w internecie suszone kurki były dostępne w cenie 98 zł. za 200 gramów, a w innych ofertach można było je znaleźć za 49 zł za 100 gramów.

Gdzie warto kupować grzyby?

Jeśli szukasz najkorzystniejszych ofert, lokalne targowiska i internet to dobre miejsca do zakupu grzybów. Warto porównywać ceny, ponieważ mogą się one znacznie różnić w zależności od miejsca sprzedaży i rodzaju grzyba. Ceny suszonych produktów, choć wyższe niż świeżych, również są zróżnicowane.

