Zamknięte przedszkola i szkoły. Rodzice mogą otrzymać pieniądze na dzieci

Jelenia Góra, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Głuchołazy, Oława i inne miasta walczą z wielką wodą, która już nazywana jest powodzią wszech czasów. Woda sparaliżowała codzienne życie i odebrała mieszkańcom wszystko, co posiadali. Zrujnowane są domy, drogi, mosty, zamknięte przedszkola i szkoły.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, tylko w czterech województwach (dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim) nieczynnych jest 495 placówek edukacyjnych.

Zasiłek opiekuńczy z powodu zamkniętych szkół

Trudna sytuacja w jakiej znaleźli się mieszkańcy południowej Polski wywołała falę dobra w całym kraju. Pomagają zwykli mieszkańcy, funkcjonariusze służb, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy. Pomoc finansową obiecali politycy, ale zanim ona spłynie trzeba będzie posprzątać to, co przyniosła ze sobą woda. To będzie trudne i zajmie dużo czasu.

ZUS przypomina, że w związku z zamknięciem przedszkoli i szkół rodzice dzieci, które jeszcze nie skończyły 8. roku życia, mogą złożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Jest on przyznawany bezwarunkowo w sytuacji nieoczekiwanego zamknięcia placówki opiekuńczo-oświatowej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Jeśli rodzic chce starać się o wypłatę pieniędzy, powinien:

pobrać i wypełnić wniosek Z-15a

dołączyć do niego zaświadczenie o zamknięciu przedszkola lub szkoły

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent, dokładnie tak jak zwolnienie chorobowe. Każdemu rodzicowi dzieci do lat 8 przysługuje w ciągu roku 60 dni opieki na dziecko. Na dzieci powyżej 8. roku życia przysługuje 30 dni.

