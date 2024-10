Fotowoltaika na balkonie. Niemcy zmieniają prawo. Jak jest w Polsce?

Bundesrat zatwierdził kilka dni temu propozycję zmian w przepisach, zgodnie z którymi właściciele lokali i najemcy w mieszkaniach należących do samorządów będą mogli instalować urządzenia fotowoltaiczne podłączane do gniazdka bez konieczności występowania o zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Kto zechce mieć panele na balkonie, będzie mógł je założyć. Sprzeciw wspólnoty będzie dopuszczalny w nielicznych sytuacjach, na przykład gdy budynek ma status zabytku lub jest w inny sposób chroniony.

Deutsche Welle relacjonuje, że Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Energetyki Słonecznej z zadowoleniem przyjęło tę decyzję. W rezultacie stowarzyszenie spodziewa się gwałtownego wzrostu popytu. W Niemczech w Federalnej Agencji ds. Sieci zarejestrowano już 563 tys. tego typu urządzeń solarnych.

Fotowoltaika na balkonie. Formalności

A jak jest w Polsce? Czy u nas bez większych przeszkód można zainstalować panele na balkonie? Technicznie jest to możliwe, ale wymaga posiadania zgody administratora budynku. Pamiętajmy, że tylko wewnętrzna część balkonu stanowi część prywatną. Ta zewnętrzna, do której przymocowane zostaną panele fotowoltaiczne, jest częścią wspólną, dlatego do ich montażu niezbędna jest zgoda wspólnoty, spółdzielni lub zarządu budynku. Nie wydadzą one zezwolenia, jeśli:

uznają, że instalacja może zagrażać innym mieszkańcom, a także pieszym korzystającym z chodnika znajdującego się bezpośrednio pod balkonem

panele fotowoltaiczne wpłyną negatywnie na estetykę budynku.

Do wniosku o zgodę na instalację należy dołączyć ekspertyzę techniczną, którą wnioskodawca zleca na własny koszt. Konieczne będzie również zadbanie o projekt instalacji oraz jej odbiór przez uprawnionego elektryka. Na późniejszym etapie właściciel będzie musiał przeprowadzać regularne przeglądy instalacji.

Fotowoltaika na balkonie w bloku on-grid działa w połączeniu z publiczną siecią energetyczną. Trzeba zgłosić instalację do zakładu energetycznego i poczekać na zamontowanie licznika dwukierunkowego. Urządzenie monitoruje, ile energii użytkownicy pobierają, a ile przekazują do sieci.

W artykule poniżej opisujemy, co może się stać, gdy właściciel mieszkania zleci instalację pomimo braku zgody.

