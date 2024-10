Nowy rozkład PKP Intercity. Szybsze połączenia i nowe trasy od grudnia 2024

Wśród nowych tras pojawi się m.in. Pendolino kursujące ze Szczecina do Warszawy przez Poznań.

Szybsze podróże po Polsce

Podróżni mogą liczyć na znaczne skrócenie czasu przejazdu na wielu popularnych trasach. Na przykład, podróż ze stolicy do Szczecina skróci się do 4 godzin i 18 minut, a do Białegostoku – do zaledwie 1,5 godziny. Nowy rozkład zapewni także krótszy czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego – zaledwie 2 godziny.

Nowe połączenia krajowe i międzynarodowe

PKP Intercity wprowadza również nowe połączenia zagraniczne. Pasażerowie będą mogli skorzystać z pociągów do Czech, kursujących z Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Z kolei z Przemyśla, Krakowa, Katowic i Wrocławia będzie można pojechać bezpośrednio do Berlina.

Inwestycje w komfort podróży

Zwiększając komfort podróży, PKP Intercity inwestuje w nowy tabor. Pasażerowie skorzystają z nowych piętrowych pociągów oraz nowoczesnych składów wyposażonych m.in. w klimatyzację, gniazdka elektryczne oraz systemy wzmacniające sygnał telefonii komórkowej. Nowe pociągi będą także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z małymi dziećmi oraz pasażerów z rowerami i nartami.

Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 15 grudnia 2024 roku, a większość połączeń będzie kursować w regularnych odstępach czasowych, co godzinę na trasie Wrocław-Kraków oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią a Wrocławiem.

Opóźnienie pociągu – kiedy należy się rekompensata?

Podstawą do ubiegania się o rekompensatę za opóźniony pociąg jest unijne rozporządzenie nr 2021/782, które precyzuje prawa pasażerów podróżujących koleją. Zgodnie z tym dokumentem, pasażer ma prawo do odszkodowania, jeśli jego pociąg dotarł do stacji końcowej co najmniej 60 minut po zaplanowanym czasie. Ważne jednak, że przepisy te obejmują tylko pociągi krajowe o charakterze dalekobieżnym oraz połączenia międzynarodowe w obrębie Unii Europejskiej. W Polsce rekompensaty mogą dotyczyć podróży z przewoźnikami takimi jak Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) i ŁKA Sprinter (ŁS).