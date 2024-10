Przy cmentarzach już sypią się mandaty. Policja nie ma litości

Wielkimi krokami zbliża się Wszystkich Świętych. To bez wątpienia jeden z najważniejszych dni w kalendarzu dla wielu Polaków. Miliony ludzi, często całymi rodzinami i wypakowanymi po brzegi samochodami podróżują po całym kraju, odwiedzając nekropolie, na których spoczywają bliscy, znajomi lub po prostu ludzie, których ceniliśmy. Pierwszy listopada to czas zadumy i refleksji, ale nie zawsze udaje się przeżyć ten dzień w spokoju. Stres, pośpiech, przygotowania, korki lub brak znajomości zasad mogą spowodować problemy.

Parkowanie w miejscu niedozwolonym. Jaki mandat?

Miliony Polaków w okolice cmentarzy przyjeżdża samochodami. Czasami nie ma po prostu innego wyjścia, kiedy w ten dzień do odwiedzenia jest kilka nekropolii w różnych miastach. Nie każdy może sobie pozwolić na podróż komunikacją miejską. Inni natomiast wszędzie podróżują tylko samochodami i nie inaczej jest 1 listopada. To zupełnie zrozumiałe, że chciałoby się zaparkować jak najbliżej wejścia na cmentarz, by nie musieć nosić zniczy i kwiatów przez, przykładowo, dwa kilometry. Musimy jednak uważać, by nie zaparkować w miejscu niedozwolonym. W okolicach cmentarzy na pewno będzie policja lub straż miejska/gminna. Kierowcy, którzy zaparkowali nieprawidłowo, będą karani mandatami.

Parkowanie w miejscu niedozwolonym (np. blokowanie wjazdu, parkowanie na chodniku bez zachowania przepisowych 1,5 metra dla pieszych): Mandat: od 100 zł do 300 zł, w zależności od miejsca i okoliczności wykroczenia. Parkowanie na przejściu dla pieszych lub mniej niż 10 metrów przed przejściem: Mandat: 300 zł. Parkowanie w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi: Mandat: 100 zł. Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych bez uprawnień: Mandat: 1200 zł oraz 5 punktów karnych. Parkowanie na przystanku komunikacji publicznej lub mniej niż 15 metrów od przystanku: Mandat: 300 zł. Parkowanie przy wysepkach dla pieszych oraz w miejscach, gdzie pojazd zasłania sygnalizację świetlną lub znaki drogowe: Mandat: 300 zł. Nieprzestrzeganie zakazu zatrzymywania się lub postoju (znak B-36): Mandat: od 100 zł do 300 zł. Blokowanie lub zajmowanie więcej niż jednego miejsca parkingowego: Mandat: 100 zł.

Mandaty za parkowanie mogą również obejmować odholowanie pojazdu na koszt właściciela, co wiąże się z dodatkowymi kosztami przechowywania auta na parkingu policyjnym.