Bat na piratów drogowych. W planach drastyczne kary

Podobne rozwiązania wprowadzano już wcześniej przykładowo w Niemczech, Francji i Danii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziały nowe, bardziej restrykcyjne regulacje mające poprawić bezpieczeństwo na drogach. Oto najważniejsze zmiany.

Utrata prawa jazdy. Na pięć lat

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian jest wprowadzenie surowej kary – cofnięcia prawa jazdy na pięć lat za prowadzenie pojazdu mimo wcześniejszego zatrzymania uprawnień na trzy miesiące. Zmiana zastąpi dotychczasowe przedłużenie zakazu o trzy miesiące.

Bezwzględne więzienie za jazdę pod wpływem alkoholu

Nowe przepisy przewidują karę bezwzględnego więzienia za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub mimo zakazu sądowego. Ponadto, przekroczenie 20 punktów karnych będzie groziło utratą prawa jazdy.

Okres próbny dla nowych kierowców

Wprowadzony zostanie również okres próbny dla kierowców z nowo zdobytym prawem jazdy kat. B. Przez pierwsze dwa lata obowiązywać ich będzie limit 0.0 promila alkoholu we krwi oraz ograniczenia prędkości: 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza nim i 100 km/h na autostradach.

Prawo jazdy dla 17-latków – ale pod nadzorem

Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kategorii B zostanie obniżony do 17 lat, jednak młody kierowca będzie mógł prowadzić samochód wyłącznie pod nadzorem dorosłego z co najmniej 5-letnim stażem za kierownicą.

Surowsze kary. Za co?

Kierowcy przekraczający prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym również będą tracić prawo jazdy na trzy miesiące. Dodatkowo, za udział w nielegalnych wyścigach oraz brawurową jazdę, w tym drifting, przewidziano konfiskatę uprawnień na podobny okres oraz wpis do CEP, co wpłynie na wyższe składki OC.

Nowe obowiązki dla właścicieli pojazdów

Właściciele pojazdów uchylający się od wskazania sprawcy wykroczenia uchwyconego przez fotoradar będą karani grzywną administracyjną. Nowe przepisy mają także utrudnić unikanie kar za mandaty wystawiane na podstawie fotoradarów.

Reasumując, surowe zmiany mają skutecznie odstraszyć od łamania przepisów drogowych i poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.