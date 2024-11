Ta moneta jest warta fortunę. Sprawdź, czy masz ją w domu

Wartość pięciozłotówki z wizerunkiem Nike może przekraczać nawet 100 tys. złotych. Moneta ta, wydana w okresie II Rzeczypospolitej, jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów – nie tylko ze względu na swój wygląd, ale i z uwagi na historię oraz unikatowy charakter.

Bezcenna moneta

Pięciozłotówka z Nike była produkowana jedynie przez cztery lata – od 1928 do 1932 roku, co już samo w sobie czyni ją rzadką. Jednak to wysokie ceny srebra i inflacja, które spowodowały wycofanie tej monety z obiegu, dodatkowo podniosły jej wartość. Znaczna część nakładu została przetopiona, co sprawiło, że oryginalne egzemplarze są dziś wyjątkowo trudno dostępne i pożądane przez kolekcjonerów.

Moneta ta wyróżnia się swoim wyglądem – na awersie widnieje godło Polski, a na rancie umieszczono łaciński napis, co dodaje jej wyjątkowości. Wartość tej pięciozłotówki zależy jednak od kilku czynników. Poza ogólnym stanem zachowania, który musi być jak najlepszy, znaczenie mają wszelkie rzadkie błędy produkcyjne. To one mogą sprawić, że cena monety drastycznie wzrośnie, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podczas gdy podstawowa cena dobrze zachowanego egzemplarza zaczyna się od 2 tys. zł, wyjątkowe i bezbłędne egzemplarze mogą być warte 100 tys. zł lub więcej.

Uwaga na kopie

Warto zauważyć, że na rynku można znaleźć kopie tej pięciozłotówki, które są dostępne nawet za około 30 zł, lecz ich wartość jest nieporównywalna do oryginałów. Dla kolekcjonerów liczy się autentyczność oraz stan zachowania, dlatego niepozorna pięciozłotówka z Nike jest dla nich prawdziwym skarbem, zwłaszcza jeśli jej historia oraz stan idealnie wpisują się w oczekiwania rynku numizmatycznego.

Pięciozłotówka z Nike to przykład monety, której wartość znacznie przekracza jej pierwotną funkcję. Dla numizmatyków jest to okaz, który posiada ogromne znaczenie historyczne i sentymentalne, a jego rzadkość i historia sprawiają, że wartość tej pięciozłotówki na rynku wciąż rośnie.

