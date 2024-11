Black Friday? W tym miejscu oferują zupełnie co innego

Warszawskie centrum handlowe Wola Park (ul. Górczewska 124) idzie pod prąd i nie zachęca klientów do masowych zakupów przy okazji Black Week. Zamiast typowych promocji Black Friday, centrum handlowe zaprasza do udziału w wydarzeniach wspierających zrównoważony rozwój. Tegoroczny program obejmuje pokazy mody, wyprzedaż garażową, wymiany ozdób świątecznych i kreatywne warsztaty. Wszystko odbędzie się w dniach 29 listopada – 7 grudnia.

Drugi wybieg – pokaz mody z drugiego obiegu

Na otwarcie kampanii (29 listopada) Wola Park zaprasza na wyjątkowy pokaz mody, w którym wszystkie stylizacje powstaną z ubrań second hand. Pokaz poprowadzi Adam Strycharczuk – popularny twórca internetowy, który od lat udowadnia, że moda z drugiego obiegu może być stylowa i unikalna.

Każdy uczestnik pokazu otrzyma voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w butiku second hand Vive Premium. Najlepsze stylizacje, damska i męska, zostaną nagrodzone dodatkowymi voucherami o wartości 300 zł do zrealizowania w Wyjątkowym Prezencie.

Wyprzedaż garażowa – sprzedaj, wymień, podziel się

Z kolei 30 listopada (w godzinach 11-20) Wola Park stanie się przestrzenią dla miłośników idei zero waste. Wyprzedaż garażowa to okazja do sprzedaży, wymiany lub oddania rzeczy, które nie są już potrzebne. Każdy może wynająć stoisko i sprzedawać książki, ubrania, porcelanę, zabawki i inne drobne przedmioty. Wydarzenie ma na celu nie tylko promowanie ekologicznych postaw, ale także integrację lokalnej społeczności.

Świąteczna wymiana ozdób w Wola Parku

W tym samym dniu, w godz. 12-18, klienci Wola Parku będą mogli przynieść niepotrzebne ozdoby świąteczne, bombki, a nawet świąteczne swetry i wymienić je na nowe skarby. W duchu ekonomii cyrkularnej, świąteczna wymianka pozwoli przygotować się do Bożego Narodzenia bez dodatkowych wydatków i śmieci.

Ale to nie wszystko...

W dniach 5-7 grudnia na terenie Wola Parku odbędą się kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się, jak tworzyć ekologiczne ozdoby świąteczne, filcowaną biżuterię oraz pachnące świece. Te zajęcia to doskonała okazja, by połączyć przygotowania do świąt z nauką nowych umiejętności i działaniem na rzecz środowiska.