Eurojackpot. Kumulacja rozbita. Polak przed świętami mocno się wzbogacił!

W piątek 6 grudnia w Eurojackpot zostały wylosowane następujące liczby: 8, 14, 45, 47, 50 oraz 2 i 12. W puli losowania znalazła się kwota, która może przyprawić o ból w głowy. Do wygrania było aż 520 milionów złotych. Tym razem kumulacja została rozbita!

Eurojackpot. Wyniki najnowszego losowania

Mikołajkowy prezent w postaci głównej wygranej sprawiło sobie dwóch graczy z Niemiec, którzy otrzymają po 60 mln euro, a więc blisko 255 mln złotych.

To nie był koniec dobrych wiadomości dla uczestników Eurojackpota z Niemiec. W tym kraju odnotowano również dwie wygrane drugiego stopnia o wartości niemal 14,4 mln euro. Ponadto odnotowano także 12 nagród trzeciego stopnia o wartości ponad 221 tys. euro. Siedem z nich padło w Niemczech, a pozostałe w Danii, Norwegii, Hiszpanii i Finlandii. Szczęście miał także Polak, ponieważ w naszym kraju również odnotowano jedną nagrodę trzeciego stopnia.

Eurojackpot. Zasady gry

Gra w Eurojackpot nie jest bardzo skomplikowana. Polega na wytypowaniu liczb z dwóch pul:

5 liczb z zakresu od 1 do 50

2 liczb dodatkowych z zakresu od 1 do 12

Jeśli uda nam się trafić dokładnie wszystkie te liczby, które padły w danym losowaniu, wówczas możemy mówić o prawdziwym szczęściu i zdobyciu głównej nagrody. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Jeden kupon kosztuje 12.50 zł. Można grać zarówno internetowo, jak i stacjonarnie.

Eurojackpot. Ile można wygrać?

Minimalna pula na wygraną pierwszego stopnia to 10 mln euro, ale dzięki kumulacjom kwota ta może wzrosnąć nawet do 120 mln euro. Eurojackpot oferuje 12 stopni wygranych, co oznacza, że szansa na nagrodę jest wyższa niż w wielu innych loteriach. Oto przykładowe poziomy wygranych, których kwota zależy od liczby trafień oraz wielkości kumulacji.

Jackpot (5+2): główna wygrana

5+1: wygrana drugiego stopnia

5+0, 4+2, 4+1, 3+2, itd.: niższe wygrane, czyli trzeciego, czwartego, piątego stopnia, itd.

