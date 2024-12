Rachunki za gaz wzrosną. Zatwierdzono taryfę na 2025 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę na dystrybucję paliw gazowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak podaje urząd w komunikacie prasowym, od początku przyszłego roku rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie.

Zmiany wysokości rachunków za gaz w 2025 r.

– Zatwierdzona 16 grudnia 2024 r. Taryfa nr 13 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Nowa taryfa przewiduje wzrost stawek opłat dystrybucyjnych średnio o ok. 24,7 proc. w stosunku do stawek zatwierdzonych w taryfie nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego – informuje URE.

Urząd podkreśla, że na całkowitą wysokość rachunku za gaz ziemny składają się koszty zakupu paliwa gazowego oraz koszty jego dystrybucji (transportu). Od początku przyszłego roku taryfa dystrybucyjna, w grupach taryfowych W-1.1, W-2.1 i W-3.6 będzie odpowiadała za około 25-36 proc. rachunku za gaz. Jednocześnie – jak wskazuje URE – w pierwszej połowie 2025 roku nadal będzie obowiązywała zatwierdzona w czerwcu br. taryfa na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD).

Od 1 stycznia 2025 roku dla odbiorców objętych taryfą PSG oraz taryfą PGNiG OD zatwierdzoną przez prezesa URE w czerwcu br., a także odmrożonymi stawkami opłaty abonamentowej, w stosunku do stosowanych w drugiej połowie 2024 roku, opłaty wzrosną średnio o:

7,84 proc. dla odbiorców z grupy W-1.1,

5,36 proc. dla odbiorców z grupy W-2.1,

5,25 proc. dla odbiorców z grupy W-3.6.

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Doprowadza gaz do 7,5 mln klientów poprzez ponad 210 tys. km gazociągów.

Czytaj też:

Wzrosną rachunki za gaz. Nowy podatek uderzy w portfeleCzytaj też:

Zmiany w przepisach. Co czeka właścicieli kotłów gazowych?