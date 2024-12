Bez tego przysmaku trudno wyobrazić sobie święta. W ciągu dwóch lat zdrożał o 80 proc.

W ostatnim czasie uwaga niemal wszystkich konsumentów skoncentrowała się wokół ceny masła. Z analizy aplikacji PanParagon wynika, że od początku roku cena produktu wzrosła o ponad 30 proc. Na początku stycznia mediana cen wynosiła 6 zł 99 groszy za kostkę, podczas gdy na początku grudnia jest to 9 zł 11 groszy. Tymczasem eksperci z aplikacji przekazali serwisowi Business Insider Polska dane dotyczące innego produktu, który budzi zainteresowanie szczególnie w okresie świątecznym. Chodzi o czekoladę.

O ile zdrożała czekolada?

Jeszcze dwa lata temu 100-gramowa tabliczka czekolady z orzechami kosztowała 4 zł 99 gr. Mediana cen z grudnia tego roku to już 8 zł 99 gr za ten sam produkt. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o ok. 80 proc. O blisko 40 proc. zdrożała natomiast czekolada mleczna bez dodatków. To ulubiony przysmak Polaków, który znalazł się w niemal połowie (45,6 proc.) wszystkich paragonów z czekoladowymi słodkościami.

W porównaniu z zeszłym rokiem czekolada mleczna zdrożała o ok. 60 groszy, zaś przysmak z orzechami – o ponad 2 zł. — Czekolada jest nieodłącznym elementem mikołajek oraz świąt Bożego Narodzenia. W pierwszej połowie grudnia 2024 r. czekoladowe słodkości były kupowane niemal czterokrotnie częściej niż w lipcu tego roku – podkreśla cytowana przez portal Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Czekolada podobnie jak masło drożeje, ale w przypadku tego produktu trudno spodziewać się interwencji rządu. Przypomnijmy, że we wtorek Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła.

Ogłoszony przez agencję przetarg dotyczy sprzedaży mrożonego masła w blokach 25 kg. W sumie RARS chce sprzedać ok. 1000 ton tego produktu. Minimalna cena sprzedaży masła wynosi 28,38 zł/kg (bez VAT). Otwarcie ofert związanych z przetargiem nastąpi 19 grudnia br.

Interwencyjne działanie RARS ma przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku.

Czytaj też:

Przed świętami wydajemy krocie na te smakołyki. Bosacka radzi, co wybrać, by nie ryzykować zdrowiemCzytaj też:

Dlaczego masło jest tak drogie? Ekspertka wskazuje dwa czynniki