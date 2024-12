Wyższe wypłaty już od stycznia. Sprawdź, ile możesz zyskać

Nowy rok przynosi zmiany dla pracowników w Polsce. Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie płaca minimalna, a wraz z nią różne świadczenia i dodatki, które mają kluczowe znaczenie dla wielu osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Podwyżka płacy minimalnej

Od stycznia płaca minimalna wzrośnie z 4300 zł do 4666 zł brutto, co oznacza 3510,92 zł na rękę wobec obecnych 3261,53 zł. Zmiana ta nie tylko zwiększa pensje osób zarabiających najmniej, ale także wpływa na inne świadczenia finansowe związane z wynagrodzeniem.

Jedną z korzyści podwyżki są wyższe dodatki za pracę w godzinach nocnych. Od stycznia do kwietnia oraz w grudniu dodatek wyniesie 5,55 zł za godzinę. W maju, czerwcu i sierpniu wzrośnie do 5,83 zł, w lipcu i październiku będzie wynosić 5,07 zł, we wrześniu 5,30 zł, a w listopadzie aż 6,48 zł za godzinę.

Wyższe odprawy pracownicze

Nowa płaca minimalna podnosi także maksymalną kwotę odprawy pracowniczej. Od 1 stycznia 2025 roku maksymalna odprawa wyniesie 69 990 zł, podczas gdy obecnie jest to 64 500 zł. Wysokość odprawy zależy od długości stażu pracy i wynosi od jednej do trzech pensji pracownika.

Od stycznia wynagrodzenie za przestój w pracy, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, również wzrośnie do poziomu 4666 zł brutto. Podobnie wzrosną odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania, które także nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w zasiłkach i praktykach absolwenckich

Podniesienie płacy minimalnej wpłynie również na inne świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy dla osób zatrudnionych na pełen etat, którego podstawa od stycznia wyniesie 4026,29 zł brutto. Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego podczas praktyki absolwenckiej wzrośnie do 9332 zł brutto miesięcznie (dwukrotność płacy minimalnej).

Te zmiany mają na celu poprawę sytuacji finansowej pracowników, ale także przystosowanie warunków pracy do nowych realiów ekonomicznych. Wyższe wynagrodzenia mogą przynieść ulgę wielu rodzinom, choć jednocześnie stanowią wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zmierzyć się z rosnącymi kosztami zatrudnienia.

