Nowe świadczenie dla seniorów. Sprawdź, jak uniknąć błędów we wnioskach

Na początku stycznia weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Do tej pory owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. W 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej zostanie podwyższona do 25 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że warunki uzyskania renty wdowiej są następujące:

osiągnięcie wieku emerytalnego,

wspólność małżeńska do dnia śmierci,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego,

niepozostawanie w związku małżeńskim.

Renta wdowia. Najczęściej popełniane błędy

Nabór wniosków o rentę wdowią ruszył 1 stycznia br. Do tej pory wpłynęło ponad 300 tys. formularzy. Niestety część z nich zawiera błędy. O tym na które punkty należy zwrócić uwagę mówi w rozmowie z „Faktem" Krzysztof Cieszyński rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku. Przede wszystkim seniorzy muszą pilnować tego, by podany adres zgadzał się z tym, który wcześniej zgłosili w ZUS.

– Warto pamiętać, że jeśli nasze adresy, które podamy we wniosku o rentę wdowią, będą inne niż te, które wcześniej zgłosiliśmy w ZUS, przyjmie one te nowe jako obowiązujące i ich podanie potraktuje na równi z wnioskiem o zmianę. Ma to znaczenie dla korespondencji, którą będziemy dostawać z ZUS – podkreśla Cieszyński.

Z wypowiedzi przedstawiciela ZUS wynika, że błędy zdarzają się w 1 i 4 punkcie wniosku. W tym pierwszym senior wskazuje, czy pobiera rentę rodzinną po zmarłym małżonku, jaka instytucja ją wypłaca i jakie to świadczenie ma numer. Z kolei w punkcie 4 konieczne jest poinformowanie, czy wnioskodawca jest obecnie w nowym związku małżeńskim. Jeśli tak jest, to zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, renta wdowia nie będzie mogła zostać wypłacona.

Istotny jest również punkt 2, gdzie seniorzy muszą podać, jakie świadczenie chcą pobierać w wysokości 100 proc. – swoje świadczenie emerytalno-rentowe, czy rentę rodzinną, która dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia jakie przysługiwałaby zmarłemu. – Jeżeli nie jesteśmy pewni to powinniśmy zaznaczyć trzeci kwadracik, który oznacza wypłatę 100 proc. wyższego świadczenia – podpowiada Cieszyński.

Należy również ustalić, czy sposób wypłaty renty wdowiej jest taki sam, jak w przypadku dotychczasowego świadczenia. – Renta wdowia nie jest bowiem właściwie nowym rodzajem świadczenia, ale sposobem rozstrzygnięcia zbiegu do dwóch świadczeń: naszego własnego i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jako tzw. rentę wdowią ZUS będzie wypłacał te świadczenia łącznie, w ten sam sposób i w tym samym terminie – wyjaśnia przedstawiciel ZUS.

Czytaj też:

ZUS przygląda się ile zarabiają pracujący emeryci. Uwaga na limityCzytaj też:

Seniorzy mogą odzyskać niemal 400 zł. Wystarczy prosty krok