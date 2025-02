Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Trafią do 100 tys. Polaków

W Sejmie pojawił się projekt ustawy, który ma na celu wyrównanie emerytur dla około 100 tysięcy seniorów, którzy przeszli na świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019. W tamtym czasie ZUS stosował mniej korzystne przeliczenia, co skutkowało niższymi świadczeniami dla tej grupy emerytów. Projekt złożony przez posłów PiS przewiduje ponowne przeliczenie wysokości emerytur i wypłatę wyrównań.

Ile wyniesie podwyżka emerytur?

Średnie wyrównanie ma wynosić około 14,8 tys. zł na osobę, co przełoży się na miesięczne zwiększenie świadczeń o około 160 zł. Łączny koszt realizacji tego projektu szacuje się na 1,4 miliarda złotych, natomiast roczna suma podwyższonych świadczeń wyniesie 183 miliony złotych. ZUS zaznacza, że wprowadzenie zmian może zająć do 12 miesięcy.

Trybunał Konstytucyjny o czerwcowych emeryturach

Problem zaniżonych czerwcowych emerytur był już wcześniej sygnalizowany przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że wymaga on rozwiązania. Mimo to rząd przez długi czas nie podjął działań mających na celu jego wyeliminowanie. Obecnie nadzieję na poprawę sytuacji daje nowy projekt ustawy, nad którym pracuje Sejm.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Oprócz wyrównań, wszyscy emeryci mogą liczyć na coroczną waloryzację świadczeń. W 2025 roku waloryzacja procentowa wynosi 5,5%, co oznacza wzrost minimalnej emerytury z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto. W zależności od wysokości pobieranych świadczeń, podwyżki mogą wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Na ten moment nie podano jeszcze dokładnej daty wprowadzenia wyrównań, jednak ZUS informuje, że proces ich wdrożenia może potrwać około roku. Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, powinni śledzić prace Sejmu, ponieważ projekt może znacząco poprawić ich sytuację finansową.

Nowy projekt ustawy ma na celu naprawienie błędu, który przez lata skutkował niższymi emeryturami dla tysięcy seniorów. Jeśli Sejm przyjmie ustawę, świadczenia dla tej grupy emerytów wzrosną średnio o 160 zł miesięcznie, a dodatkowo wypłacone zostaną wyrównania w wysokości średnio 14,8 tys. zł. Prace legislacyjne trwają, a na realizację zmian potrzeba około 12 miesięcy.

Czytaj też:

Nowe stawki rent i emerytur KRUS od marca

Czytaj też:

Zarabiasz powyżej 120 tys. zł? Oto sposoby na niższy podatek