Ceny masła ostro w górę. Jeden produkt mocno staniał

Jak donosi „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, wtorkowa aukcja produktów mleczarskich na platformie Global Dairy Trade (GDT) zakończyła się niewielkim spadkiem głównego indeksu cen, który obniżył się o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniej aukcji. Obroty ponownie zmalały, tym razem do 22 651 ton, co oznacza spadek o 5,1 proc. Średnia cena sprzedanych produktów mlecznych wyniosła 4370 dolarów za tonę metryczną.

GDT – co staniało?

Po wtorkowej aukcji na GDT ceny produktów mleczarskich uległy zmianie, aż sześć z nich odnotowało spadki. Pełne mleko w proszku potaniało o 0,2 proc., osiągając 4153 dolary za tonę. Odtłuszczone mleko w proszku zanotowało spadek aż o 2,5 proc., do poziomu 2754 dolarów za tonę. Bezwodny tłuszcz mleczny obniżył się o 0,8 proc., do 6726 dolarów za tonę. Cena cheddara spadła o 3,4 proc., osiągając 4862 dolary za tonę. Taki sam poziom spadku odnotowała laktoza – 3,4 proc., do 1015 dolarów za tonę. Mozzarella nieznacznie potaniała, tracąc 0,1 proc. i osiągając cenę 4148 dolarów za tonę. Sproszkowana maślanka nie była licytowana na wtorkowej aukcji.

GDT – co poszło w górę?

Jedynym produktem, którego cena wzrosła na wtorkowej aukcji, jest masło. Jak pisze „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, masło umocniło swoją cenę, która już dwa tygodnie temu przebiła próg 7 tys. dolarów za tonę. Wtorkowa cena masła osiągnęła poziom 7378 dolarów za tonę. To oznacza wzrost o 2,2 proc.

Co to jest Global Dairy Trade?

Global Dairy Trade to międzynarodowa platforma aukcyjna, na której odbywa się handel produktami mlecznymi, takimi jak mleko w proszku, masło, ser czy laktoza. Umożliwia producentom i kupującym zawieranie transakcji w oparciu o aktualne ceny rynkowe, co zapewnia transparentność oraz odzwierciedla globalny popyt i podaż. Aukcje odbywają się co dwa tygodnie, a ich wyniki mają istotny wpływ na światowy rynek mleczarski. GDT jest zarządzane przez firmę Fonterra, jednego z największych producentów mleka na świecie.

