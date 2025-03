Ilu Polaków bierze kredyt na remont mieszkania? Odpowiedź może zaskakiwać

Jakie czynniki wpływają na decyzję o remoncie i co najczęściej wykonujemy samodzielnie? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy raport Fixly – "Dla przyjemności czy z konieczności. Trendy na rynku usług remontowo-budowlanych".

Koszty remontów. W jaki sposób finansujemy?

Według raportu Fixly, najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o remoncie są finanse. Aż 53 proc. Polaków przyznaje, że rzeczywiste koszty remontu przekroczyły ich pierwotne założenia o 20 proc. Średni koszt prac mieści się w przedziale od 2 do 10 tys. zł.

Polacy najczęściej finansują remonty z oszczędności – jedynie 10 proc. badanych sięga po kredyt. To właśnie brak wystarczających środków sprawia, że 42 proc. osób decyduje się odłożyć modernizację na później. Te deklaracje potwierdzają również fachowcy – aż 2/3 wykonawców twierdzi, że głównym powodem rezygnacji klientów z usług są względy finansowe.

Co najczęściej remontujemy?

Z raportu wynika, że ponad 70 proc. Polaków samodzielnie odświeża i wykańcza wnętrza, a także wykonuje drobne naprawy. Najczęściej remontujemy pomieszczenia, takie jak:

Sypialnia, salon, pokój dziecka – tu chętnie działamy sami.

Kuchnia i łazienka – te prace częściej powierzamy specjalistom.

Termomodernizacja i instalacje domowe – aż 78 proc. badanych zleca takie zadania fachowcom.

Polacy cenią estetykę i komfort – aż 59 proc. respondentów wskazuje, że przeprowadza remont, aby dostosować wnętrza do najnowszych trendów. Co trzeci badany odnawia swoje mieszkanie raz w roku lub częściej, a 40 proc. robi to co trzy lata.

Jak wybieramy fachowców?

Wybór wykonawcy to kluczowy etap planowania remontu. 75 proc. Polaków kieruje się opiniami znajomych i rodziny. Coraz większą popularnością cieszą się platformy internetowe, takie jak Fixly, które pozwalają na szybkie porównanie ofert. Fachowców wciąż rzadziej szukamy w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, ponad 60 proc. wykonawców nie promuje swojej działalności, co może utrudniać im pozyskiwanie nowych klientów.

Co powstrzymuje Polaków przed remontami?

Remont to nie tylko koszty, ale także stres i utrudnienia. Aż 50 proc. Polaków deklaruje, że odczuwa napięcie związane z modernizacją domu. Co więcej, 66 proc. badanych jest skłonnych przesunąć termin remontu, jeśli oznacza on zbyt duże niedogodności w codziennym funkcjonowaniu.

Jak skutecznie zaplanować remont?

Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, warto: