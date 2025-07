Nowe wsparcie na rachunki za prąd. Dla tych osób to konkretna pomoc

Osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień używają respiratorów lub koncentratorów tlenu, mogą liczyć na finansowe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 lipca 2025 roku rozszerzono krąg osób uprawnionych do comiesięcznego dofinansowania na rachunki za prąd. Dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie można uzyskać w ramach programu „Aktywny samorząd”, Moduł I, Obszar E.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w tym dzieci poniżej 16. roku życia, które w warunkach domowych korzystają z respiratorów lub koncentratorów. Sprzęt może być zarówno wypożyczony, jak i zakupiony ze środków własnych. Wniosek mogą złożyć osoby pełnoletnie lub ich opiekunowie prawni, a także osoby działające na podstawie pełnomocnictwa.

Kwota dodatku wynosi 100 zł miesięcznie i przyznawana jest na okres od 3 do 6 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać 600 zł wsparcia. Dofinansowanie obejmuje także refundację kosztów energii elektrycznej poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty zostaną złożone do 30 lipca 2025 r., możliwa będzie refundacja za okres od stycznia 2025. Wnioski złożone po tej dacie obejmą zwrot od lutego.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Wniosek powinien zawierać kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenie o konieczności używania urządzeń medycznych. Dokument ten musi być podpisany przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę oraz opieczętowany przez świadczeniodawcę.

Środki wypłacane są przelewem na konto wskazane we wniosku, po pozytywnej decyzji samorządu powiatowego. Termin wypłaty uzależniony jest od lokalnych procedur i liczby złożonych wniosków.

Czytaj też:

OIPE. Tu na emeryturę mogą odkładać wszyscy – bezrobotni teżCzytaj też:

Ruszyły wypłaty 300+ na wyprawkę szkolną. Sprawdź, jakie wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami