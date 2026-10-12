Zbierasz kasztany z dziećmi? Można na tym nieźle dorobić. Ile płacą za kilogram?

Koszmar rodziców to sytuacja kiedy dziecko przypomina sobie przed snem, że na rano potrzebuje kilograma kasztanów, żołędzi albo liści. A co jeśli na obu popularnych nasionach drzew jeszcze można zarobić?

Zbieranie kasztanów i żołędzi to popularny sposób na podreperowanie budżetu przez dzieci, seniorów oraz osoby szukające pracy sezonowej. To dlatego szkoły i przedszkola jesienią często organizują również charytatywne zbiórki kasztanów i żołędzi. Tak się dobrze składa, że sezon na skupowanie kasztanów i żołędzi przypada w Polsce na październik i początek listopada. To cenny surowiec naturalny dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz paszowego.

Na co komu kasztany i żołędzie? Mnóstwo zastosowań

Zamiast gnić w parkach i lasach, kasztany i żołędzie po wysuszeniu i przetworzeniu stają się składnikami leków, kremów lub wysokokaloryczną karmą dla zwierząt.

Ekstrakty z kasztanów są kluczowym składnikiem leków oraz maści na żylaki, obrzęki, krwiaki i hemoroidy, bo zawierają escynę – substancję czynną o silnym działaniu leczniczym. Kasztanowiec trafia do kremów do cery naczynkowej (przeciw „pajączkom”), szamponów, balsamów oraz kremów pod oczy zmniejszających opuchliznę. Kasztany są też bogate w saponiny – naturalne związki myjące i pieniące się, dlatego wykorzystuje się je m.in. do produkcji ekologicznych proszków do prania.

Żołędzie są bogate w skrobię, tłuszcze oraz białko, co czyni je doskonałym źródłem energii dla zwierząt. Ze skupów trafiają one prosto do nadleśnictw, kół łowieckich, a także do ogrodów zoologicznych. To zimowy superfood dla leśnej zwierzyny: dzików, jeleni, saren, czy żubrów. Amatorami żołędzi są też antylopy, niedźwiedzie brunatne oraz żyrafy. W ramach zabawy małpy bardzo lubią je rozłupywać.

W mniejszej skali i po odpowiednim procesie odgoryczania, czyli wypłukiwania garbników, żołędzie są też mielone na mąkę żołędziową lub bezkofeinową kawę żołędziową.

Ile za kasztany, ile za żołędzie? Ceny w 2026 roku

Skupy przyjmują przede wszystkim owoce świeże, suche, bez pleśni, pęknięć i widocznych uszkodzeń. Cena za kilogram zależy od regionu, jakości oraz bieżącego zapotrzebowania na kasztany i żołędzie, dlatego przed zbiorem warto zadzwonić do najbliższego skupu i sprawdzić aktualne warunki.

Każdy punkt może mieć swój cennik, dlatego w sezonie 2026 za kilogram można dostać od kilkudziesięciu groszy do około 1–2 zł za kilo kasztanów. Za żołędzie można dostać nawet 3,50 zł za kilogram, ale muszą być już brązowe, a nie zielone.

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