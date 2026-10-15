Dobre wieści dla kierowców. Tyle zapłacą w piątek

Na początku tego miesiąca rząd ogłosił przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Trzeci odsłona programu obowiązuje od 3 października br. i jak zapowiedziano zakończy się wraz z końcem tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Maksymalne ceny paliw na stacjach w każdy roboczy dzień ogłasza Ministerstwo Energii (w przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy). W dniu dzisiejszym (15 października) stawki wynoszą:

benzyna 95 – 7,01 zł/l

benzyna 98 – 7,83 zł/l

olej napędowy – 8,05 zł/l

Ceny paliw 16 października. Wszystkie paliwa w dół

Z przedstawionego w dniu dzisiejszym obwieszczenia resortu energii wynika, że w piątek 16 października nastąpią obniżki cen benzyny i diesla.

Ceny paliw 16 października wyniosą:

benzyna 95 – 6,95 zł/l

benzyna 98 – 7,19 zł/l

olej napędowy – 8,03 zł/l

Ministerstwo Energii podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie będą mogły być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona pakietu CPN obowiązywała od końca marca do końca czerwca. Druga edycja funkcjonowała podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

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