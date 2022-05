Pink Floyd sprzedaje prawa do całej dyskografii. Zespół może zgarnąć fortunę

Legendarna brytyjska grupa muzyczna znana m.in. z takich utworów jak „Another brick in the wall” oraz „Money” bada rynek w kwestii sprzedaży praw do całej swojej dyskografii. Według Financial Times zainteresowane kupnem mają być dwie firmy: Warner Music i BMG wraz z funduszem inwestycyjnym KKR.

Pink Floyd sprzedaje prawa autorskie swoich wszystkich utworów

Wcześniej prawa do swoich dzieł sprzedali tacy artyści jak Bruce Springsteen czy Bob Dylan i zainkasowali za to setki milionów dolarów. Według Financial Times sprzedaż praw do dyskografii Pink Floyd może być rekordowa i wynieść nawet 550 mln dolarów.

Nowy właściciel praw autorskich Pink Floydów mógłby czerpać zyski z udostępniania licencji na odtwarzanie muzyki np. poprzez serwisy streamingowe takie jak Spotify. Właściciel mógłby też wznawiać wydania płytowe utworów i albumów.

Pink Floyd jest jednym z najpopularniejszych zespołów muzycznych na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych zespół sprzedał 75 mln płyt, a album „The Wall” jest ósmym najlepiej sprzedającym się albumem w historii muzyki z wynikiem 23 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Branża muzyczna zdecydowania przesuwa się w stronę streamingu, dlatego posiadanie praw do utworów muzycznych, nawet tych starszych, może zagwarantować stały przychód. W 2021 roku w Stanach Zjednoczonych zyski ze streamingu stanowiły 83 proc. (12,4 mld dolarów) zysków z tytułu sprzedaży muzyki. Stanowiło to 24-procentowy w zrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Nośniki fizyczne odpowiadały jedynie za 11 proc. zysków.

Chociaż sprzedaż nośników fizycznych stanowiła zdecydowaną mniejszość, to ich liczba rośnie z roku na rok. W 2021 sprzedaż płyt CD i płyt winylowych wzrosła o 42 proc. względem 2020. Znaczny wzrost zanotowały płyty winylowe, których sprzedaż była najwyższa od 1986 roku i przyniosła 1 mld dolarów zysku.

