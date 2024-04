Pomoc dla rolników. Rząd przyjął rozporządzenie

– Dziś Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu rozporządzenia określającego cały plan pomocy dla polskich rolników, pomocy związanej ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej i skutkami zmian, które w związku z tą wojną dotknęły polskiego rynku, w szczególności szerokiego otwarcia granic celnych, granic Unii Europejskiej, granic polskich, napływu nadmiernych ilości zboża z Ukrainy, destabilizacji polskiego rynku – poinformował podczas konferencji prasowej Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

Grabiec podkreślił, że przyjęte dziś rozporządzenie ma „osłonić rolników przed skutkami tych negatywnych zmian" i służy temu, żeby nadmiar zboża – który znajduje się jeszcze w magazynach i u polskich rolników, a także w firmach, które przechowują zboże – został wyeksportowany przed żniwami. Szef kancelarii premiera poinformował również, że przedsięwzięcie to będzie finansowane z funduszu pomocy, który został utworzony przez rząd w związku z wojną na Ukrainie.

– Jest to rozwiązanie, które ma charakter doraźny, przejściowy, służy zdjęciu nadwyżki zbóż z polskiego rynku i ma działać w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy – powiedział Grabiec.

Wiceminister o szczegółach pomocy dla rolników

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak podkreślił, że „dziś możemy mówić o konkretnej pomocy dla rolników". – Rozporządzenie, które zostało przygotowane zakłada konkretną pomoc dla rolników i jest ono skierowane do tych, którzy swoje zboża, a mówimy tutaj o pszenicy, życie, pszenżycie i mieszankach zbożowych – ci, którzy sprzedali te produkty między 1 stycznia a 10 marca tego roku dostaną pomoc. Przy pszenicy i innych zbożach jest to 200 zł do tony. Natomiast od 11 marca do końca maja mówimy o pomocy w wysokości 300 zł do tony, co przekłada się na konkretną pomoc do hektara. Do hektara pszenicy 1620 zł do końca maja i analogicznie mniej w okresie od 1 stycznia do 10 marca – wyliczał wiceminister rolnictwa.

Szef resortu Czesław Siekierski podkreślił, że dopłaty do zboża są realizacją porozumień, które przed miesiącem zawarto w Jasionce (woj. podkarpackie). – Sytuacja na rynku zboża jest wyjątkowo trudna, są duże zapasy, ale widzimy, że już ta zapowiedź dopłat przyspieszyła sprzedaż i przyspieszyła eksport. Jest nadzieja, że w sposób wystarczający zdążymy opróżnić magazyny – powiedział minister rolnictwa.

